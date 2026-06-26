Nación aprobó el RIGI para San Matías, un proyecto de U$S1.300 millones para exportar el gas de Vaca Muerta

El proyecto contempla la construcción, operación y mantenimiento de un gasoducto de aproximadamente 480 kilómetros de extensión y 36 pulgadas de diámetro.

La traza comenzará en el predio cabecera Tratayén, ubicado en la provincia de Neuquén, y llegará hasta la planta compresora de San Antonio Oeste, en Río Negro. Desde allí, el gas será enviado a las instalaciones de licuefacción previstas en la zona del Golfo San Matías para producir GNL destinado al mercado internacional.

Vaca Muerta es una de las regiones que está cambiando el balance económico -y energético- de la Argentina. Imagen ilustrativa.

El gasoducto podrá transportar 27 millones de metros cúbicos diarios

La infraestructura tendrá capacidad para trasladar hasta 27 millones de metros cúbicos de gas natural por día. El objetivo central será evacuar una parte de la producción incremental de la cuenca neuquina y aprovechar el potencial de los recursos no convencionales de Vaca Muerta.

Para alcanzar ese volumen de transporte, San Matías Pipeline instalará una nueva planta compresora con una potencia total de 60.000 HP. También deberá repotenciar la planta compresora existente en San Antonio Oeste para garantizar el abastecimiento continuo de las terminales ubicadas en el Golfo San Matías.

De acuerdo con el cronograma presentado ante el Ministerio de Economía, el inicio de la construcción está previsto para el 30 de junio de 2026. La compañía estima que las instalaciones podrían comenzar a operar el 1 de mayo de 2028.

La inversión total comprometida asciende a U$S1.300 millones. Para el primer año, la empresa proyectó inversiones computables por U$S454 millones, mientras que para el segundo año calculó desembolsos por otros U$S501 millones.

Además, el gobierno estableció el 31 de mayo de 2027 como fecha límite para que la compañía alcance el monto mínimo de inversión exigido por el régimen.

San Matías Pipeline deberá contratar proveedores locales

La empresa presentó un plan de desarrollo de proveedores que contempla destinar al menos el 20% de la inversión total a la contratación de compañías locales para la provisión de bienes y la ejecución de obras.

Ese porcentaje deberá cumplirse tanto durante la construcción del gasoducto como en la posterior etapa de operación.

San Matías Pipeline informó que el financiamiento del proyecto estará a su exclusiva cuenta y riesgo. Como parte del proceso de evaluación, el Banco Central analizó el flujo de divisas previsto para los primeros 3 años y concluyó que la demanda informada no afectará la sostenibilidad del sector externo ni las reservas internacionales.

La compañía había iniciado el trámite de adhesión al RIGI en octubre de 2025 bajo la denominación Pan American E&P SA. Posteriormente modificó su estatuto y adoptó el nombre San Matías Pipeline S.A. para limitar su actividad exclusivamente a la construcción y operación del gasoducto, tal como exige la normativa para los Vehículos de Proyecto Único.

El Ministerio de Economía determinó que la fecha formal de adhesión al RIGI será el 1 de junio de 2026, jornada en la que la empresa terminó de presentar la información y documentación requerida.

Los beneficios que recibirá el proyecto

La resolución instruyó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para que genere una identificación tributaria especial y aplique los incentivos impositivos y aduaneros previstos por el RIGI.

También ordenó al Banco Central que habilite los beneficios cambiarios correspondientes. Sin embargo, San Matías Pipeline no solicitó el incentivo que permite disponer libremente de las divisas generadas por las exportaciones.

El gobierno también aprobó el listado de bienes de capital, equipamiento informático y tecnología que la empresa podrá importar utilizando las franquicias contempladas por el régimen.

La Secretaría de Energía quedará a cargo de fiscalizar el avance del proyecto y controlar que la compañía cumpla con el programa de inversiones, los plazos y las demás obligaciones asumidas.

Con la aprobación, el gobierno dio luz verde a una pieza clave de la infraestructura necesaria para transformar el crecimiento productivo de Vaca Muerta en mayores exportaciones de GNL.