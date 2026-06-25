Diputados aprobó el Súper RIGI: el proyecto para atraer megainversiones tecnológicas

Diferencias técnicas del Súper RIGI con el esquema original

El nuevo texto normativo se diferencia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones anterior por su enfoque exclusivo en actividades económicas que no estén desarrolladas a escala comercial en el país. El Súper RIGI se orienta de manera específica a campos como la inteligencia artificial, la biotecnología avanzada, la fabricación de semiconductores, los centros de datos, la infraestructura digital estratégica y las energías renovables.

En materia de exigencias de capital, el umbral mínimo para ingresar al beneficio es de U$S 1.000 millones por cada proyecto individual, una cifra notoriamente más alta que los pisos fijados en el marco precedente. Asimismo, el esquema del Súper RIGI estipula la obligación de ejecutar al menos el 20% del monto total comprometido durante los primeros dos años de vigencia del plan de inversión presentado ante la autoridad de aplicación.

Beneficios impositivos del Súper RIGI y proveedores

El aspecto tributario presenta modificaciones sustanciales respecto de las pautas impositivas tradicionales del país. Las empresas que logren la aprobación dentro del Súper RIGI accederán a una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, a diferencia del 25% contemplado en otras normativas de promoción económica. Además, se añade un esquema de amortización acelerada para bienes de uso e infraestructura en los primeros tres períodos fiscales.

El Súper RIGI se orienta de manera específica a campos como la inteligencia artificial y la biotecnología avanzada.

Otro de los puntos destacados radica en el plano aduanero, donde se fija un arancel cero para las operaciones de importación de bienes de capital y componentes conexos, junto con un esquema exento de retenciones para las ventas al exterior. A su vez, se establece un tope máximo del 0,5% para la aplicación del impuesto sobre los Ingresos Brutos por parte de las provincias que decidan adherir a la norma del gobierno nacional.

La iniciativa generó reservas en entidades empresarias de la industria local debido a cambios en las pautas de contratación nacional. A diferencia de regulaciones previas, el Súper RIGI suprime la obligatoriedad de adquirir un porcentaje determinado de insumos a proveedores locales, impidiendo que se impongan pautas comerciales que alteren las condiciones de libre mercado para las corporaciones beneficiarias. El proyecto de ley pasa ahora formalmente a la consideración de las comisiones de la Cámara de Senadores, donde se definirá el cronograma para su tratamiento en el recinto.

Diferencias operativas y beneficios fiscales

Es importante destacar que esta medida no reemplaza al andamiaje legal que ya se encuentra vigente. El esquema actual continuará operando con normalidad para los sectores de minería, energía e infraestructura, mientras que el flamante Súper RIGI se enfocará de lleno en las economías del conocimiento y la biotecnología avanzada.

El paquete de incentivos impositivos es una megaobra de la ingeniería fiscal. Entre los puntos más destacados para las compañías tecnológicas que se radiquen en el país sobresalen los siguientes beneficios:

Reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%.

Amortización acelerada para todas las inversiones en bienes de capital.

Exención inmediata de los derechos de exportación vigentes.

Arancel cero para las importaciones de insumos vinculados al desarrollo del proyecto.