El vocero de la Presidencia, Adrián Ravier, justificó el cobro de las prestaciones médicas a extranjeros no residentes en hospitales públicos. El funcionario señaló que la falta de controles derivó en un desbarajuste dentro del sistema sanitario durante las últimas décadas y defendió el arancelamiento impulsado para ordenar las cuentas públicas.
Adrián Ravier justificó el arancelamiento de la salud para extranjeros y respaldó a Sturzenegger
El vocero presidencial cuestionó los tours sanitarios y confirmó que las prestaciones médicas en hospitales públicos deberán ser abonadas
En su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el funcionario se refirió a los denominados tours sanitarios y remarcó que los servicios que reciban las personas sin residencia formal tienen que ser abonados. Ravier sostuvo que la desorganización previa promovió abusos por parte de pacientes internacionales. Asimismo, aclaró que, si bien la atención ante casos de urgencia médica estará garantizada inicialmente, los tratamientos o asistencias posteriores requerirán el pago correspondiente.
Respaldo oficial a Sturzenegger
Durante la misma jornada, el representante del Poder Ejecutivo despejó las dudas en torno a la continuidad del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Ravier aseguró que el funcionario cuenta con el pleno respaldo político del presidente Javier Milei para avanzar en la simplificación normativa y la modernización del aparato estatal.
El portavoz salió al cruce de las especulaciones sobre presuntas diferencias internas tras la caída de proyectos vinculados con la extranjerización de tierras en el Senado. Al respecto, enfatizó que Sturzenegger constituye un pilar esencial del gabinete nacional para reducir los costos regulatorios y elevar la competitividad económica.
Arancelamiento en la salud pública a extranjeros
Respecto al funcionamiento de los centros asistenciales, el portavoz advirtió que el ordenamiento financiero de las partidas presupuestarias resulta indispensable para sostener el servicio. Adrián Ravier argumentó que la falta de aranceles claros para quienes no tributan en el país impactó negativamente sobre la calidad operativa de las prestaciones médicas a extranjeros e insumos locales.
Con la reglamentación de las medidas, las autoridades buscan arancelar las prácticas programadas e intervenciones de alta complejidad. El objetivo del Ministerio de Salud radica en optimizar la administración de los recursos estatales, evitar derivaciones abusivas y priorizar la atención de los ciudadanos locales.
En pocas palabras
- Arancelamiento de Salud: el vocero presidencial Adrián Ravier justificó el cobro de prestaciones médicas a extranjeros no residentes.
- Control de abusos: se busca ordenar el sistema sanitario y evitar abusos por parte de pacientes internacionales mediante el pago de servicios.
- Respaldo a Sturzenegger: Adrián Ravier confirmó el apoyo del presidente Milei al ministro Federico Sturzenegger para simplificar normativas y modernizar el Estado.