Adrián Ravier justificó el arancelamiento de la salud para extranjeros y respaldó a Sturzenegger

En su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el funcionario se refirió a los denominados tours sanitarios y remarcó que los servicios que reciban las personas sin residencia formal tienen que ser abonados. Ravier sostuvo que la desorganización previa promovió abusos por parte de pacientes internacionales. Asimismo, aclaró que, si bien la atención ante casos de urgencia médica estará garantizada inicialmente, los tratamientos o asistencias posteriores requerirán el pago correspondiente.

Respaldo oficial a Sturzenegger

Adrián Ravier buscó despejar rumores sobre cierta distancia entre Javier Milei y Federico Sturzenegger.

Durante la misma jornada, el representante del Poder Ejecutivo despejó las dudas en torno a la continuidad del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Ravier aseguró que el funcionario cuenta con el pleno respaldo político del presidente Javier Milei para avanzar en la simplificación normativa y la modernización del aparato estatal.