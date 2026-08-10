Nación admitió el desvío de fondos destinados a rutas nacionales

El fideicomiso vial creado mediante el Decreto 976/01 recibe un porcentaje del impuesto a los combustibles líquidos para financiar la reparación y construcción de las rutas nacionales. Sin embargo, los registros de la contabilidad oficial señalan que la tasa de subejecución presupuestaria alcanzó el 73,8% en el período analizado por los técnicos del sector.

Uso financiero y parálisis en rutas nacionales

Durante 2024 se utilizó un 11,3% del total acumulado en las cuentas del Banco Nación, cifra que ascendió al 39% durante el transcurso de 2025. En los primeros cinco meses de 2026, la utilización de esos recursos destinados al mantenimiento de los trazados viales bajó al 18,5%, lo que dejó más de $1.038.000 millones inmovilizados o colocados en el sistema financiero, detalla la investigación de diario La Nación.

Especialistas del sector infraestructura estimaron que con los fondos que permanecen en carteras de inversión podrían haberse realizado mejoras de mantenimiento vial en unos 20.000 a 25.000 kilómetros de la red caminera argentina, cifra representativa de casi dos tercios de la extensión bajo jurisdicción nacional.

La administración de los activos del fideicomiso estuvo concentrada en la Secretaría Legal y Administrativa del Palacio de Hacienda, con la intervención vinculante de la Secretaría de Hacienda. A partir de mediados de 2025, la estrategia patrimonial derivó los saldos hacia la compra de títulos públicos y letras del Tesoro nacional.

Deterioro de la red por falta de mantenimiento

Al cierre de mayo de 2026, la cartera del fondo contaba con $854.234 millones en bonos estatales y $146.784 millones en plazos fijos. Representantes de la entidad bancaria fiduciaria señalaron que actúan bajo la modalidad de tesorería del sistema y que cumplen las instrucciones remitidas por las autoridades económicas.

Gobernadores e integrantes de entidades gremiales del sector vial advirtieron por el deterioro de la red vial nacional debido a la paralización del mantenimiento. Desde el Poder Ejecutivo remarcaron que el estado de las calzadas se mantiene operativo y justificaron la reasignación de los recursos públicos en la necesidad de superar la situación económica recibida.