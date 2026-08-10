La causa judicial que investiga las irregularidades en la distribución de vacunas contra el Covid-19 durante la gestión de Alberto Fernández sumó un capitulo decisivo. El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó la declaración indagatoria de más de 30 personas, entre las que destacan el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda "Chiche" Duhalde, el periodista Horacio Verbitsky, y los dirigentes políticos Jorge Taiana y Eduardo Valdés. La resolución quedó en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti.
"Vacunatorio VIP": piden la indagatoria de Eduardo Duhalde, Horacio Verbitsky y otras 30 personas más
Piden la indagatoria de los vacunados VIP durante la pandemia. Para el fiscal Eduardo Taiano, actuaron como partícipes necesarios de peculado
Para el representante del Ministerio Público Fiscal, quienes recibieron las vacunas sin cumplir con las prioridades sanitarias fijadas por la normativa no fueron meros beneficiarios pasivos, sino partícipes necesarios de la maniobra de peculado, figura penal que prevé penas de dos a diez años de prisión. En su escrito, Taiano remarcó que las campañas de inmunización eran públicas y de alcance masivo, por lo que los involucrados no podían alegar desconocimiento sobre la ilegalidad de acceder a dosis destinadas a grupos prioritarios.
Los tres episodios centrales bajo la lupa de la Justicia
La investigación judicial logró reconstruir y delimitar el esquema irregular en tres eventos principales ocurridos entre fines de 2020 y los primeros meses de 2021:
- El vacunatorio en el Ministerio de Salud: ocurrido el 18 de febrero de 2021, cuando diez dosis del Hospital Posadas se trasladaron a la cartera sanitaria para aplicárselas a allegados del exministro Ginés González García, entre ellos Verbitsky, Taiana, Valdés y el empresario Florencio Aldrey Iglesias. La mayoría fue registrada bajo la categoría errónea de "Personal Estratégico".
- El operativo domiciliario en Lomas de Zamora: registrado el 1 de febrero de 2021, momento en que un funcionario de la cartera sanitaria acudió al domicilio particular de Eduardo Duhalde para aplicarle la dosis al exmandatario, a su esposa "Chiche" Duhalde, a sus hijas y a un colaborador. La fiscalía remarcó que la vacunación en el hogar estaba reservada exclusivamente para personas con impedimentos físicos de movilidad.
- Las aplicaciones irregulares en el Hospital Posadas: comprende el desvío de 36 dosis entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021 en favor de familiares, periodistas y dirigentes políticos anotados falsamente como "personal de salud", en momentos en que el propio personal médico del establecimiento no había completado su esquema de inmunización.
El antecedente de la Cámara Federal y el giro en la causa
El expediente se inició el 22 de febrero de 2021, luego de que el propio Verbitsky contara en un programa de radio que había recibido la vacuna tras gestiones directas con el Ministerio de Salud, hecho que derivó en la renuncia del entonces ministro Ginés González García.
Aunque en un primer momento la jueza Capuchetti había archivado el tramo del expediente referido a los receptores de las dosis por considerar que la conducta no encuadraba en un delito penal, las decisiones de las instancias superiores cambiaron el rumbo del proceso.
En 2024, tras confirmarse los procesamientos de los exfuncionarios del Ministerio de Salud y del Hospital Posadas, la Sala I de la Cámara Federal integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens ordenó reactivar la investigación sobre los vacunados. El tribunal aludió a la necesidad de no dejar impunes a quienes se hayan beneficiado de ventajas ilegales en perjuicio del resto de la ciudadanía durante la emergencia sanitaria.
En pocas palabras
- Fiscalía pide indagatoria: el fiscal Eduardo Taiano solicitó la citación a más de 30 personas por irregularidades en la distribución de vacunas COVID-19.
- Implicados notables: entre los mencionados se encuentran Eduardo Duhalde, Horacio Verbitsky y Jorge Taiana, imputados por peculado.
- Tres episodios clave: la investigación se centra en el vacunatorio del Ministerio de Salud, operativos domiciliarios y desvíos en el Hospital Posadas.