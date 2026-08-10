"Vacunatorio VIP": piden la indagatoria de Eduardo Duhalde, Horacio Verbitsky y otras 30 personas más

El vacunatorio en el Ministerio de Salud: ocurrido el 18 de febrero de 2021, cuando diez dosis del Hospital Posadas se trasladaron a la cartera sanitaria para aplicárselas a allegados del exministro Ginés González García, entre ellos Verbitsky, Taiana, Valdés y el empresario Florencio Aldrey Iglesias. La mayoría fue registrada bajo la categoría errónea de "Personal Estratégico".

ocurrido el 18 de febrero de 2021, cuando del Hospital Posadas se trasladaron a la cartera sanitaria para aplicárselas a del exministro Ginés González García, entre ellos Verbitsky, Taiana, Valdés y el empresario Florencio Aldrey Iglesias. La mayoría fue registrada bajo la de "Personal Estratégico". El operativo domiciliario en Lomas de Zamora: registrado el 1 de febrero de 2021, momento en que un funcionario de la cartera sanitaria acudió al domicilio particular de Eduardo Duhalde para aplicarle la dosis al exmandatario, a su esposa "Chiche" Duhalde, a sus hijas y a un colaborador. La fiscalía remarcó que la vacunación en el hogar estaba reservada exclusivamente para personas con impedimentos físicos de movilidad.

registrado el 1 de febrero de 2021, momento en que un funcionario de la cartera sanitaria acudió al de Eduardo Duhalde para aplicarle la al exmandatario, a su esposa "Chiche" Duhalde, a sus hijas y a un colaborador. La fiscalía remarcó que la vacunación en el hogar estaba reservada exclusivamente para personas con de movilidad. Las aplicaciones irregulares en el Hospital Posadas: comprende el desvío de 36 dosis entre el 29 de diciembre de 2020 y el 23 de febrero de 2021 en favor de familiares, periodistas y dirigentes políticos anotados falsamente como "personal de salud", en momentos en que el propio personal médico del establecimiento no había completado su esquema de inmunización.

El periodista Horacio Verbitsky, cuya revelación pública en 2021 destapó el escándalo del Vacunatorio VIP.

El antecedente de la Cámara Federal y el giro en la causa

El expediente se inició el 22 de febrero de 2021, luego de que el propio Verbitsky contara en un programa de radio que había recibido la vacuna tras gestiones directas con el Ministerio de Salud, hecho que derivó en la renuncia del entonces ministro Ginés González García.

El diputado nacional Eduardo Valdés, uno de los dirigientes parlamentarios incluidos en el pedido de indagatoria.

Aunque en un primer momento la jueza Capuchetti había archivado el tramo del expediente referido a los receptores de las dosis por considerar que la conducta no encuadraba en un delito penal, las decisiones de las instancias superiores cambiaron el rumbo del proceso.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti debe definir si hace lugar al pedido de indagatoria.

En 2024, tras confirmarse los procesamientos de los exfuncionarios del Ministerio de Salud y del Hospital Posadas, la Sala I de la Cámara Federal integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens ordenó reactivar la investigación sobre los vacunados. El tribunal aludió a la necesidad de no dejar impunes a quienes se hayan beneficiado de ventajas ilegales en perjuicio del resto de la ciudadanía durante la emergencia sanitaria.