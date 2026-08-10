El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó al ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a justificar en un plazo de 15 días el origen de sus bienes. La medida judicial forma parte de la causa en la que se investiga un presunto enriquecimiento ilícito, tras un exhaustivo análisis del patrimonio del ex funcionario dispuesto por los peritos intervinientes.
La Justicia intimó al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni a justificar su patrimonio
La fiscalía dio un plazo de 15 días al ex funcionario Manuel Adorni para acreditar el origen de sus bienes en la causa por presunto enriquecimiento ilícito
El requerimiento formal fue elevado este lunes ante el juzgado que encabeza el juez federal Ariel Lijo. La medida fue adoptada tras el dictamen técnico elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo especializado del Ministerio Público Fiscal que analizó la evolución patrimonial de Manuel Adorni.
La intimación judicial abarca tanto los bienes a título personal del ex jefe de Gabinete como las adquisiciones, movimientos financieros e incrementos registrados a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.
Los 20 puntos bajo análisis en la causa por enriquecimiento ilícito
El dictamen elaborado por el representante del Ministerio Público Fiscal consta de 207 fojas y puntualiza 20 puntos específicos con observaciones financieras. Según los peritos contables, estos aspectos presentan inconsistencias que no encuentran justificativo suficiente con los ingresos lícitos declarados por la sociedad conyugal en la causa judicial.
Entre los elementos analizados por la Justicia se encuentran compras de inmuebles, desembolsos en remodelaciones, consumos elevados con tarjetas de crédito, gastos en viajes y operaciones con criptoactivos. Asimismo, la fiscalía analizó minuciosamente las presentaciones y rectificaciones de las declaraciones juradas correspondientes a los períodos recientes.
El documento detalla adquisiciones y erogaciones reconstruidas por los investigadores durante la etapa de instrucción preliminar. El objetivo central de esta notificación es otorgar el derecho de defensa para que la parte requerida aporte los comprobantes respaldatorios correspondientes.
El plazo para justificar el enriquecimiento ilícito atribuido
A partir de la notificación formal, la defensa del ex funcionario dispone de 11 a 15 días hábiles para presentar la documentación contable de respaldo. Si las explicaciones presentadas no logran subsanar las observaciones del dictamen, el fiscal Gerardo Pollicita quedará en condiciones de solicitar formalmente la declaración indagatoria.
En tal instancia, la resolución sobre la citación a prestar declaración en calidad de imputado dependerá del magistrado Ariel Lijo. El trámite dispuesto por el gobierno nacional a través de sus estamentos judiciales se enmarca en las disposiciones del Código Penal de la Nación sobre la justificación patrimonial.
Las actuaciones recabadas en el expediente buscan determinar si existió un incremento de bienes no justificado durante el ejercicio de la función pública. Fuentes judiciales confirmaron que el análisis contable abarcó un período de varios años para establecer el flujo real de ingresos y egresos de la sociedad conyugal.
En pocas palabras
- Justicia intimó: Al ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a justificar su patrimonio en 15 días.
- Causa judicial: Se investiga un presunto enriquecimiento ilícito tras análisis de sus bienes y los de su esposa.
- Peritaje clave: Dictamen fiscal detalla 20 puntos de inconsistencia financiera; plazo para descargos.