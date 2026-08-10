La Justicia intimó al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni a justificar su patrimonio

Los 20 puntos bajo análisis en la causa por enriquecimiento ilícito

El dictamen elaborado por el representante del Ministerio Público Fiscal consta de 207 fojas y puntualiza 20 puntos específicos con observaciones financieras. Según los peritos contables, estos aspectos presentan inconsistencias que no encuentran justificativo suficiente con los ingresos lícitos declarados por la sociedad conyugal en la causa judicial.

Se complica la situación judicial de Manuel Adorni. La justica acorta los plazos de la defensa. Foto: Archivo

Entre los elementos analizados por la Justicia se encuentran compras de inmuebles, desembolsos en remodelaciones, consumos elevados con tarjetas de crédito, gastos en viajes y operaciones con criptoactivos. Asimismo, la fiscalía analizó minuciosamente las presentaciones y rectificaciones de las declaraciones juradas correspondientes a los períodos recientes.

El documento detalla adquisiciones y erogaciones reconstruidas por los investigadores durante la etapa de instrucción preliminar. El objetivo central de esta notificación es otorgar el derecho de defensa para que la parte requerida aporte los comprobantes respaldatorios correspondientes.

El plazo para justificar el enriquecimiento ilícito atribuido

A partir de la notificación formal, la defensa del ex funcionario dispone de 11 a 15 días hábiles para presentar la documentación contable de respaldo. Si las explicaciones presentadas no logran subsanar las observaciones del dictamen, el fiscal Gerardo Pollicita quedará en condiciones de solicitar formalmente la declaración indagatoria.

En tal instancia, la resolución sobre la citación a prestar declaración en calidad de imputado dependerá del magistrado Ariel Lijo. El trámite dispuesto por el gobierno nacional a través de sus estamentos judiciales se enmarca en las disposiciones del Código Penal de la Nación sobre la justificación patrimonial.

Las actuaciones recabadas en el expediente buscan determinar si existió un incremento de bienes no justificado durante el ejercicio de la función pública. Fuentes judiciales confirmaron que el análisis contable abarcó un período de varios años para establecer el flujo real de ingresos y egresos de la sociedad conyugal.