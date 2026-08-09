Mientras Flor Destéfanis presentaba su libro en Mendoza, Stevanato se mostró con los judiciales en Buenos Aires

El intendente de Maipú, Matías Stevanato.

El lanzamiento de Destéfanis en Mendoza y las ausencias en el PJ

La presencia de Stevanato en Buenos Aires adquirió una dimensión política inevitable por el contexto local. En el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza, la intendenta de Santa Rosa presentó “Un sueño del interior del interior. La vendimia del poder”, un marco que sirvió como plataforma para exhibir sus aspiraciones de llegar a la Gobernación.

La actividad contó con una marcada presencia de dirigentes nacionales y provinciales alineados al espacio de Kicillof, entre ellos los dirigentes bonaerenses Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi, el diputado nacional Martín Aveiro y los intendentes Emir Andraos (Tunuyán) y Edgardo González (Lavalle).

Jorge Ferraresi, Flor Destéfanis, Edgardo González y Emir Andraos en la presentación de su libro en el Auditorio Ángel Bustelo.

Durante su discurso, Destéfanis dejó definiciones de alto voltaje sobre la reorganización partidaria, afirmando que es necesario “cortar las ramas viejas que terminan torciendo la estructura” y cuestionando los acuerdos tradicionales de cúpula. En paralelo, analistas políticos señalaron la ausencia de los sectores alineados con los hermanos Félix, Ciurca y el propio Stevanato en el salón de exposiciones, marcando una brecha en la fotografía de la unidad peronista.

El factor Pringles y la construcción de un armado silencioso

El viaje de Stevanato a Buenos Aires trasciende la cortesía institucional y encuentra su explicación central en la figura de Ariel Pringles. El dirigente, de vasta trayectoria en la UEJN y con recorrido en la función pública como ex senador provincial y ex funcionario del gobierno de Francisco Pérez, viene tejiendo desde hace meses un armado político coordinado con el intendente de Maipú. De hecho, versiones del ámbito político señalan que este acuerdo territorial podría consolidarse en candidaturas compartidas para las elecciones provinciales de 2027.

Stevanato compartió postales del encuentro en Buenos Aires y felicitó a Piumato, Pringles y Oller.

La relación entre el grupo maipucino y la estructura judicial conducida por Piumato y Pringles no es nueva. En 2022, cuando el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti visitó Maipú para disertar sobre justicia y medio ambiente, el encuentro contó con la presentación formal de Stevanato y la coordinación de Pringles. Aquel antecedente institucional marcó el inicio de una construcción política que hoy vuelve a mostrarse en la esfera nacional.

Dos estrategias para un mismo objetivo de cara a 2027

Tanto Destéfanis como Stevanato comparten un rasgo institucional definitivo: por impedimento legal, ninguno podrá optar por la reelección en sus respectivos municipios en 2027, lo que acelera la necesidad de proyectarse a nivel provincial. Sin embargo, la jornada del sábado dejó en evidencia las notorias diferencias metodológicas en la forma de construir poder dentro del PJ local.

La imagen que difundió Matías Stevanato en sus redes sociales tras acompañar la asunción de las nuevas autoridades de la UEJN.

Mientras la jefa comunal de Santa Rosa optó por la exposición pública, la alianza explícita con el kicillofismo y el mensaje directo de disputa interna, Stevanato continúa ejecutando un esquema de tejiendo territorial en voz baja, sumando alianzas gremiales y dirigenciales en distintos departamentos. Con dos escenarios y dos estilos contrapuestos, la interna del peronismo mendocino formalizó su primer gran capítulo en el camino hacia la Gobernación.