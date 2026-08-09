La carrera por la conducción del peronismo y las candidaturas hacia 2027 sumó una fuerte lectura de coyuntura este sábado 8 de agosto. En un claro juego de contrastes, los dos intendentes con mayor proyección dentro del PJ mendocino protagonizaron agendas simultáneas en dos puntos geográficos distintos.
Mientras Flor Destéfanis presentaba su libro en Mendoza, Stevanato se mostró con los judiciales en Buenos Aires
Rumbo a 2027, Flor Destéfanis dio señales públicas de su candidatura en Mendoza mientras Stevanato estuvo en Buenos Aires junto a Ariel Pringles
Mientras Flor Destéfanis encabezaba en Mendoza la presentación de su primer libro rodeada por el armado de Axel Kicillof, Matías Stevanato se encontraba en Buenos Aires acompañando la renovación de autoridades de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN).
El propio intendente de Maipú hizo pública su presencia en el evento sindical a través de sus redes sociales. “Tuve el honor de acompañar la asunción de las nuevas autoridades de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación para el período 2026-2030”, publicó Stevanato. En su mensaje felicitó especialmente al histórico dirigente Julio Piumato, quien reasumió al frente del gremio tras obtener más del 98% de los votos en las elecciones del pasado mes de mayo, a Sofía Oller por su incorporación a la conducción y a Ariel Pringles, quien asumió como secretario general adjunto.
El lanzamiento de Destéfanis en Mendoza y las ausencias en el PJ
La presencia de Stevanato en Buenos Aires adquirió una dimensión política inevitable por el contexto local. En el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza, la intendenta de Santa Rosa presentó “Un sueño del interior del interior. La vendimia del poder”, un marco que sirvió como plataforma para exhibir sus aspiraciones de llegar a la Gobernación.
La actividad contó con una marcada presencia de dirigentes nacionales y provinciales alineados al espacio de Kicillof, entre ellos los dirigentes bonaerenses Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi, el diputado nacional Martín Aveiro y los intendentes Emir Andraos (Tunuyán) y Edgardo González (Lavalle).
Durante su discurso, Destéfanis dejó definiciones de alto voltaje sobre la reorganización partidaria, afirmando que es necesario “cortar las ramas viejas que terminan torciendo la estructura” y cuestionando los acuerdos tradicionales de cúpula. En paralelo, analistas políticos señalaron la ausencia de los sectores alineados con los hermanos Félix, Ciurca y el propio Stevanato en el salón de exposiciones, marcando una brecha en la fotografía de la unidad peronista.
El factor Pringles y la construcción de un armado silencioso
El viaje de Stevanato a Buenos Aires trasciende la cortesía institucional y encuentra su explicación central en la figura de Ariel Pringles. El dirigente, de vasta trayectoria en la UEJN y con recorrido en la función pública como ex senador provincial y ex funcionario del gobierno de Francisco Pérez, viene tejiendo desde hace meses un armado político coordinado con el intendente de Maipú. De hecho, versiones del ámbito político señalan que este acuerdo territorial podría consolidarse en candidaturas compartidas para las elecciones provinciales de 2027.
La relación entre el grupo maipucino y la estructura judicial conducida por Piumato y Pringles no es nueva. En 2022, cuando el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti visitó Maipú para disertar sobre justicia y medio ambiente, el encuentro contó con la presentación formal de Stevanato y la coordinación de Pringles. Aquel antecedente institucional marcó el inicio de una construcción política que hoy vuelve a mostrarse en la esfera nacional.
Dos estrategias para un mismo objetivo de cara a 2027
Tanto Destéfanis como Stevanato comparten un rasgo institucional definitivo: por impedimento legal, ninguno podrá optar por la reelección en sus respectivos municipios en 2027, lo que acelera la necesidad de proyectarse a nivel provincial. Sin embargo, la jornada del sábado dejó en evidencia las notorias diferencias metodológicas en la forma de construir poder dentro del PJ local.
Mientras la jefa comunal de Santa Rosa optó por la exposición pública, la alianza explícita con el kicillofismo y el mensaje directo de disputa interna, Stevanato continúa ejecutando un esquema de tejiendo territorial en voz baja, sumando alianzas gremiales y dirigenciales en distintos departamentos. Con dos escenarios y dos estilos contrapuestos, la interna del peronismo mendocino formalizó su primer gran capítulo en el camino hacia la Gobernación.
En pocas palabras
- Elección 2027: Flor Destéfanis presentó su libro en Mendoza, mientras Matías Stevanato reforzó su armado en Buenos Aires.
- PJ Mendoza: las agendas simultáneas marcaron diferencias metodológicas en la construcción de poder de cara a las próximas elecciones.
- Alianzas clave: destéfanis se alineó con el sector de Axel Kicillof, y Stevanato sumó el apoyo de gremios judiciales con Ariel Pringles.