Flor Destéfanis presentó su libro y reforzó su proyecto para competir por la gobernación

Jorge Ferraresi, Flor Destéfanis, Edgardo González y Emir Andraos en la presentación de su libro en el Auditorio Ángel Bustelo. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO.

Aunque el libro no contiene un programa de gobierno, Destéfanis lo concibió como un punto de partida para discutir el futuro provincial y también para mostrar aspectos de su vida que quedaron detrás de sus facetas más conocidas como reina, intendenta y dirigente del partido Justicialista.

“Este libro no es un cierre. Es un punto de partida”, había explicado la jefa comunal en una entrevista con Diario UNO.

La historia de Flor Destéfanis desde el interior de Mendoza

La obra tiene 141 páginas y está organizada alrededor de las distintas etapas del proceso de la vid. La raíz, la corona, la siembra, la cosecha y la poda funcionan como imágenes para ordenar momentos de su historia personal y política.

Durante una entrevista concedida este viernes 7 de agosto al programa "No tenés cara", de radio Nihuil, Destéfanis aclaró que no escribió un ensayo político ni una enumeración de obras y políticas públicas de su gestión.

Según contó ante Ricardo Montacuto y el equipo del programa, el capítulo denominado “La raíz” aborda su infancia en La Dormida y lo que significó crecer en el interior mendocino. “La corona”, en cambio, reconstruye su elección como Reina Nacional de la Vendimia en 2010, las críticas que recibió y la decisión de responder con trabajo.

A sala llena. Así se presentó Flor Destéfanis con su libro que coincide con su lanzamiento como candidata a gobernadora para el 2027. Foto: Cristian Lozano.

Destéfanis recordó que comenzó a trabajar cuando tenía 15 o 16 años. Mientras todavía cursaba la secundaria, daba clases particulares de inglés y participaba de un taller de la Municipalidad de Santa Rosa destinado a niños.

También relató el esfuerzo realizado por sus padres. La familia tuvo un bar en Las Catitas y vendió publicidad para radios de la Zona Este. Esas experiencias, señaló, marcaron su relación con el trabajo y el esfuerzo.

“Fue toda una vida de laburo”, resumió la intendenta durante la conversación con Nihuil.

De la corona de Vendimia a la política

Otro de los núcleos del libro es la elección de Destéfanis como Reina Nacional de la Vendimia en 2010. Ganó por un voto y, según recordó, enfrentó comentarios relacionados con su aspecto físico y su color de piel.

“Me pongo de nuevo en esa Flor que tenía 19 años, parada delante de 25.000 personas, el voto y el murmullo silencioso, pero que hace ruido”, relató este viernes en radio Nihuil.

La dirigente aseguró que aquella experiencia le permitió desarrollar “el cuero bien duro” para enfrentar posteriormente las críticas políticas. Durante su reinado recorrió la provincia, estudió inglés y portugués para representar a Mendoza en el exterior y participó de las actividades de Vendimia Solidaria.

En la estructura del libro, esa experiencia personal se enlaza con una idea: responder a las críticas mediante el trabajo y concentrarse en las demandas de la población antes que en “los murmullos de la política”.

La poda que Flor Destéfanis propone para el peronismo

El capítulo denominado “La poda” contiene una de las metáforas políticas más fuertes de la obra. Para Destéfanis, podar significa “cortar lo que hay que cortar para que la vid pueda crecer más fuerte”.

En la entrevista con Nihuil, utilizó esa imagen para reclamar cambios dentro del Partido Justicialista. Cuestionó la subestimación de los liderazgos del interior, las mujeres, los jóvenes y los departamentos pequeños.

También sostuvo que el peronismo mendocino lleva años repitiendo actores, decisiones y estrategias, y que necesita renovarse para recuperar el vínculo con los votantes. Al mismo tiempo, defendió la necesidad de trabajar por la unidad partidaria, aunque advirtió que esa unidad no puede transformarse en una excusa para evitar los cambios.

El planteo se conoce en medio de las divisiones del PJ provincial y de la aparición de distintos proyectos hacia 2027. Una reciente reunión de intendentes peronistas ratificó que Destéfanis es, hasta el momento, la única dirigente de ese espacio que expresó abiertamente su voluntad de competir por la gobernación, según publicó Diario UNO.

El proyecto de Flor Destéfanis para 2027

La presentación del libro llegó pocas semanas después de que Destéfanis afirmara en el programa Séptimo Día, de Canal 7: “Quiero ser gobernadora de Mendoza y me estoy preparando para eso”.

El viernes ratificó esa aspiración en Nihuil. “Sueño y trabajo para que eso en algún momento suceda, porque creo que puedo hacer un aporte distinto”, aseguró.

La intendenta señaló que el libro no debe interpretarse como un proyecto de gobierno terminado. Lo definió como una herramienta para que los mendocinos conozcan su historia y para abrir una conversación sobre el futuro provincial.

Su lanzamiento coincidió, además, con la consolidación en Mendoza del sector que impulsa la candidatura presidencial de Axel Kicillof. Destéfanis integra ese espacio junto con los intendentes González, de Lavalle, y de Andraos, de Tunuyán. El armado también tiene entre sus impulsores al exintendente Martín Aveiro y recibió esta semana a Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi, según reconstruyó este diario.

Así, la presentación de "Un sueño del interior del interior" reunió las distintas estaciones de la trayectoria de Destéfanis: la niña de La Dormida, la joven que ganó la corona vendimial, la intendenta elegida 2 veces y la dirigente que ahora se prepara para intervenir en la candidatura por el futuro político de Mendoza.