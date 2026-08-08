Vaca Muerta mendocina: Cornejo se reunió con referentes de la firma que quiere perforar dos pozos

El proyecto que busca avanzar sobre Vaca Muerta en Mendoza

Alfredo Cornejo y la ministra Jimena Latorre recorrieron Cañadón Amarillo -el sector mendocino de Vaca Muerta, ubicado en Malargüe- en febrero pasado. Foto: Prensa Casa de Gobierno

Cañadón Amarillo está ubicado en Malargüe, cerca del límite con Neuquén, y forma parte de la denominada Vaca Muerta mendocina. El área estuvo durante años bajo operación de YPF, pero no se encontraba entre las prioridades de inversión de la petrolera.

Tras la reorganización de activos, la Provincia autorizó la cesión del área a nuevos operadores y extendió la concesión de Cañadón Amarillo hasta enero de 2036. La UTE integrada por Quintana Energy y TSB asumió el compromiso de avanzar con un plan exploratorio para evaluar el potencial no convencional del bloque.

Estudios sísmicos para decidir dónde perforar

Uno de los principales trabajos que se realizan actualmente es la adquisición de sísmica 3D sobre una superficie de unos 202,5 kilómetros cuadrados.

La información permitirá construir un modelo más preciso del subsuelo y determinar cuáles son las zonas con mejores condiciones para futuras perforaciones petroleras.

Según la empresa, se trata de los primeros estudios sísmicos 3D realizados en Mendoza desde 2017. Una vez terminada la adquisición, los datos deberán ser procesados e interpretados antes de definir las locaciones de los pozos.

Dos pozos piloto durante 2026

Integrantes de Quintana Energy-TSB se reunieron con el gobernador Alfredo Cornejo en la Casa de Gobierno, para informarle los detalles del plan de trabajo en la Vaca Muerta mendocina. Foto: Prensa de Gobierno

El dato central del proyecto es que la UTE prevé realizar dos pozos piloto durante el segundo semestre de este año. El cronograma original contemplaba comenzar las perforaciones en 2027, por lo que el programa exploratorio fue adelantado.

El plan forma parte de un compromiso de inversión de U$S44 millones para los primeros tres años del contrato. El objetivo de esta primera etapa es comprobar en el terreno el potencial de la formación Vaca Muerta en el Sur mendocino y obtener información que permita definir futuras inversiones.

La estrategia petrolera de Mendoza

Durante la recorrida por el área, Cornejo destacó que los estudios permitirán reducir la incertidumbre sobre las características del subsuelo y tomar decisiones sobre nuevas inversiones en petróleo y gas.

Además de las tareas vinculadas con la exploración no convencional, la UTE mantiene la producción convencional en el área y desarrolla mejoras operativas. Entre ellas se encuentra un proyecto de inyección de gas en cuatro pozos de Chihuido de la Salina Sur, destinado a mejorar el rendimiento de yacimientos maduros.

El avance de Cañadón Amarillo forma parte de la estrategia de Mendoza para ampliar la actividad hidrocarburífera y evaluar cuánto del potencial de Vaca Muerta puede desarrollarse en territorio provincial. Para la Provincia, los resultados de los estudios y de los primeros pozos serán determinantes para definir la continuidad y escala de las inversiones.