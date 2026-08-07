Como del reordenamiento del mapa diplomático sudamericano, el presidente Javier Milei encabezó este viernes en Colombia una jornada clave de su agenda exterior. Su presencia en la ciudad de Cali tuvo como eje central la participación en la toma de posesión del nuevo mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella.
Javier Milei se reunió con Aberlardo de la Espriella y ambos países reconfiguran su relación
Javier Milei asistió en Cali a la investidura de Abelardo de la Espriella y mantuvo reuniones bilaterales en el cierre de su gira por Colombia y Ecuador
Este acontecimiento marcó la apertura de una etapa de entendimiento bilateral.
El jefe de Estado argentino arribó a suelo colombiano durante la última hora del jueves, acompañado por una comitiva integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.
La delegación nacional se convirtió en una de las primeras en hacer pie en el departamento del Valle del Cauca, donde las autoridades locales desplegaron un operativo de seguridad sin precedentes con más de 11.000 efectivos para resguardar a las comitivas extranjeras presentes en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.
Las reuniones de Milei en Colombia
Antes de los actos protocolares de la tarde, la actividad de Milei incluyó dos reuniones de alto nivel político.
Durante la mañana, el mandatario argentino mantuvo un encuentro de trabajo con el canciller del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, en la sede de la Casa Cultural de Cali.
Posterior a dicho diálogo, Milei fue recibido por De la Espriella en una audiencia privada que significó la primera reunión oficial del flamante presidente de Colombia con un jefe de Gobierno internacional en el día de su investidura.
Su paso por Ecuador
La escala en territorio colombiano constituyó el cierre de una gira regional que se inició el jueves en Quito, Ecuador. Allí, junto al presidente Daniel Noboa, Milei encabezó la firma de una serie de acuerdos bilaterales vinculados con las áreas de defensa, justicia, aviación comercial, desarrollo de energía nuclear para fines pacíficos y combate a la pesca ilegal.
Asimismo, el programa en Ecuador incluyó intercambios técnicos con representantes del sector automotriz argentino radicados en ese país.
El acercamiento con la nueva conducción colombiana se venía gestando desde semanas atrás, cuando Milei coincidio en Lima con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo durante los actos institucionales celebrados en Perú.
La ceremonia en Cali reunió además a una amplia comitiva de figuras de la región y la escena global, entre las que se destacaron el rey Felipe VI de España, el presidente de Paraguay Santiago Peña, el líder chileno José Antonio Kast y el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche.
Tras el cierre de la jornada en la sede universitaria, la delegación argentina tenía previsto el viaje de regreso a Buenos Aires para este sábado.