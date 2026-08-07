Javier Milei se reunió con Aberlardo de la Espriella y ambos países reconfiguran su relación

La delegación nacional se convirtió en una de las primeras en hacer pie en el departamento del Valle del Cauca, donde las autoridades locales desplegaron un operativo de seguridad sin precedentes con más de 11.000 efectivos para resguardar a las comitivas extranjeras presentes en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.

El presidente Javier Milei recibió el Doctorado Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali, en la sede de la Cámara de Comercio de Cali. Foto: Presidencia de la Nación

Las reuniones de Milei en Colombia

Antes de los actos protocolares de la tarde, la actividad de Milei incluyó dos reuniones de alto nivel político.

Durante la mañana, el mandatario argentino mantuvo un encuentro de trabajo con el canciller del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, en la sede de la Casa Cultural de Cali.

Posterior a dicho diálogo, Milei fue recibido por De la Espriella en una audiencia privada que significó la primera reunión oficial del flamante presidente de Colombia con un jefe de Gobierno internacional en el día de su investidura.

En Colombia, Javier Milei junto al rey de España Felipe VI. Foto: Presidencia de la Nación

Su paso por Ecuador

La escala en territorio colombiano constituyó el cierre de una gira regional que se inició el jueves en Quito, Ecuador. Allí, junto al presidente Daniel Noboa, Milei encabezó la firma de una serie de acuerdos bilaterales vinculados con las áreas de defensa, justicia, aviación comercial, desarrollo de energía nuclear para fines pacíficos y combate a la pesca ilegal.

Junto al presidente Daniel Noboa, Javier Milei encabezó la firma de una serie de acuerdos bilaterales. Foto: Oficina del Presidente

Asimismo, el programa en Ecuador incluyó intercambios técnicos con representantes del sector automotriz argentino radicados en ese país.

El acercamiento con la nueva conducción colombiana se venía gestando desde semanas atrás, cuando Milei coincidio en Lima con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo durante los actos institucionales celebrados en Perú.

La ceremonia en Cali reunió además a una amplia comitiva de figuras de la región y la escena global, entre las que se destacaron el rey Felipe VI de España, el presidente de Paraguay Santiago Peña, el líder chileno José Antonio Kast y el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche.

Tras el cierre de la jornada en la sede universitaria, la delegación argentina tenía previsto el viaje de regreso a Buenos Aires para este sábado.