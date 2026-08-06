El presidente Javier Milei encabezó este jueves en Quito, junto a su par ecuatoriano Daniel Noboa, la firma de una serie de acuerdos bilaterales orientados a profundizar la alianza estratégica entre la Argentina y Ecuador en materia económica, comercial, de seguridad y judicial.
Los presidentes Javier Milei y Daniel Noboa firmaron en Quito acuerdos bilaterales
Los mandatarios de Argentina y Ecuador sellaron convenios clave en materia económica, ciberdefensa, conectividad aérea y extradición
El encuentro oficial tuvo lugar en la sede del gobierno ecuatoriano, donde las delegaciones de ambos países concretaron la rúbrica de diversos instrumentos de cooperación. En representación del Estado argentino, las firmas estuvieron a cargo del canciller Pablo Quirno.
Entre los principales consensos alcanzados destaca el Protocolo Bilateral de Régimen Automotor, suscrpito junto a la ministra de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador, Sariha Moya, con el objetivo de dinamizar el intercambio de la industria automotriz bilateral.
Justicia, energía nuclear y ciberdefensa
Junto al canciller ecuatoriano, Roberto Kury, la delegación argentina avanzó en la concreción de otros cuatro convenios:
- Acuerdo de servicios aéreos: orientado a potenciar las frecuencias de vuelo, la conectividad y el turismo entre ambos países.
- Tratado de extradición: enfocado en consolidar la cooperación en materia judicial y de combate al delito transnacional.
- Uso pacífico de la energía nuclear: convenio marco para el desarrollo e investigación científica conjunta.
- Declaración conjunta sobre pesca ilegal: destinada a fortalecer la protección ambiental y la soberanía sobre los recursos marinos.
En el plano de la seguridad regional, Quirno y el ministro de Defensa Nacional de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, formalizaron además un Acuerdo de Cooperación en Ciberdefensa, para coordinar la respuesta ante posibles amenazas digitales contra infraestructuras críticas.
Tras la firma de los documentos, ambos mandatarios encabezaron la foto oficial con sus gabinetes y presenciaron el tradicional cambio de guardia en el Palacio de Carondelet, donde la banda militar entonó el Himno Nacional Argentino.
Como cierre de la jornada en la capital ecuatoriana, el presidente Milei mantuvo un encuentro de trabajo con directivos de las principales cámaras automotrices argentinas (Adefa, Afac y Acara) y ejecutivos de firmas como Toyota, Ford, Peugeot-Citroën y Volkswagen para evaluar las oportunidades de exportación que se abren con el nuevo protocolo bilateral.
En pocas palabras
- Acuerdos bilaterales: Argentina y Ecuador firmaron convenios en economía, ciberdefensa, conectividad aérea y extradición.
- Cooperación estratégica: se rubricaron acuerdos en servicios aéreos, uso pacífico de la energía nuclear y ciberdefensa.
- Comercio automotriz: se selló un protocolo para dinamizar el intercambio de la industria automotriz bilateral.