Los presidentes Javier Milei y Daniel Noboa firmaron en Quito acuerdos bilaterales

La foto protocolar de autoridades argentinas y ecuatorianas. Foto: Oficina del Presidente

Justicia, energía nuclear y ciberdefensa

Junto al canciller ecuatoriano, Roberto Kury, la delegación argentina avanzó en la concreción de otros cuatro convenios:

Acuerdo de servicios aéreos: orientado a potenciar las frecuencias de vuelo, la conectividad y el turismo entre ambos países.

orientado a potenciar las frecuencias de vuelo, la conectividad y el turismo entre ambos países. Tratado de extradición: enfocado en consolidar la cooperación en materia judicial y de combate al delito transnacional.

enfocado en consolidar la cooperación en materia judicial y de combate al delito transnacional. Uso pacífico de la energía nuclear: convenio marco para el desarrollo e investigación científica conjunta.

convenio marco para el desarrollo e investigación científica conjunta. Declaración conjunta sobre pesca ilegal: destinada a fortalecer la protección ambiental y la soberanía sobre los recursos marinos.

En el plano de la seguridad regional, Quirno y el ministro de Defensa Nacional de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, formalizaron además un Acuerdo de Cooperación en Ciberdefensa, para coordinar la respuesta ante posibles amenazas digitales contra infraestructuras críticas.

Tras la firma de los documentos, ambos mandatarios encabezaron la foto oficial con sus gabinetes y presenciaron el tradicional cambio de guardia en el Palacio de Carondelet, donde la banda militar entonó el Himno Nacional Argentino.

Como cierre de la jornada en la capital ecuatoriana, el presidente Milei mantuvo un encuentro de trabajo con directivos de las principales cámaras automotrices argentinas (Adefa, Afac y Acara) y ejecutivos de firmas como Toyota, Ford, Peugeot-Citroën y Volkswagen para evaluar las oportunidades de exportación que se abren con el nuevo protocolo bilateral.