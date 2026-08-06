En una acalorada sesión en el Senado de la Nación, la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, salió al cruce de los cuestionamientos de la oposición contra Javier Milei por sus recientes descalificaciones al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, en medio del cruce dialéctico, la senadora dejó caer una marcación sobre las formas del jefe de Estado argentino al señalar que "el vocabulario siempre hay que cuidarlo".
Patricia Bullrich defendió el apoyo de Milei a Bolsonaro pero marcó: "El vocabulario hay que cuidarlo"
La senadora nacional Patricia Bullrich salió a defender a Javier Milei cuando el peronista José Mayans cuestionó las expresiones ofensivas del presidente
El contrapunto se inició cuando el presidente del bloque Justicialista, el formoseño José Mayans, planteó una cuestión de privilegio para repudiar las "expresiones ofensivas" de Milei, quien tildó de "ladrón" y "corrupto" a su par de Brasil. "Somos parte del Mercosur, es serio el tema de las relaciones internacionales y es preocupante por cómo puede terminar. Nuestro bloque pide disculpas al presidente de Brasil", aseveró Mayans.
Al tomar la palabra, la ex ministra de Seguridad rechazó que el respaldo de Milei al candidato presidencial Flávio Bolsonaro configure una intromisión diplomática y denunció la existencia de una "doble vara" en las críticas de la bancada peronista.
"Nosotros creemos que la República Argentina ha sido siempre respetuosa de Brasil", sostuvo Bullrich, quien repasó los respaldos explícitos que el líder del Partido de los Trabajadores brindó en su momento a dirigentes como Luis Arce en Bolivia, Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y Yamandú Orsi en Uruguay, además de su explícito apoyo a Sergio Massa durante la campaña presidencial de 2023.
La legisladora contrapuso la actitud del oficialismo local frente a visitas institucionales complejas: "Cuando Lula vino a Argentina y visitó a Cristina Kirchner en su domicilio de presidiaria, no hubo una sola alusión a esa situación. En cambio, cuando el presidente Milei pidió ver a Bolsonaro, no lo dejaron. Respetemos que la Argentina no sea tratada como un país de segunda".
El matiz sobre las formas y el pedido por el embajador
A pesar de sostener que Milei "está en condiciones de apoyar a cualquiera, tal como lo hizo el presidente de Brasil", la titular del bloque libertario sorprendió con una acotación sobre los exabruptos verbales del mandatario nacional hacia el jefe de Estado del país vecino: "Yo tengo mis razones para pensar que el vocabulario siempre hay que cuidarlo".
Para finalizar, Bullrich abogó por normalizar los vínculos bilaterales y reponer el diálogo institucional tras el retiro de la representación diplomática de Brasilia en Buenos Aires. "Le pido a Brasil y a Lula que vuelva el embajador Julio Bitelli a la Argentina. Nosotros queremos que se separe la política de las relaciones institucionales estratégicas que ambos países han mantenido siempre", concluyó.
En pocas palabras
- Patricia Bullrich defendió a Milei ante cuestionamientos de José Mayans por declaraciones ofensivas contra Lula da Silva.
- La senadora marcó que "el vocabulario hay que cuidarlo", diferenciándose de las formas del presidente.
- Bullrich apeló a normalizar vínculos y pidió "que vuelva el embajador" de Brasil a Argentina.