Patricia Bullrich defendió el apoyo de Milei a Bolsonaro pero marcó: "El vocabulario hay que cuidarlo"

"Nosotros creemos que la República Argentina ha sido siempre respetuosa de Brasil", sostuvo Bullrich, quien repasó los respaldos explícitos que el líder del Partido de los Trabajadores brindó en su momento a dirigentes como Luis Arce en Bolivia, Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y Yamandú Orsi en Uruguay, además de su explícito apoyo a Sergio Massa durante la campaña presidencial de 2023.

La legisladora contrapuso la actitud del oficialismo local frente a visitas institucionales complejas: "Cuando Lula vino a Argentina y visitó a Cristina Kirchner en su domicilio de presidiaria, no hubo una sola alusión a esa situación. En cambio, cuando el presidente Milei pidió ver a Bolsonaro, no lo dejaron. Respetemos que la Argentina no sea tratada como un país de segunda".

Javier Milei con Flávio Bolsonaro. Foto: Gentileza Noticias Argentinas

El matiz sobre las formas y el pedido por el embajador

A pesar de sostener que Milei "está en condiciones de apoyar a cualquiera, tal como lo hizo el presidente de Brasil", la titular del bloque libertario sorprendió con una acotación sobre los exabruptos verbales del mandatario nacional hacia el jefe de Estado del país vecino: "Yo tengo mis razones para pensar que el vocabulario siempre hay que cuidarlo".

Para finalizar, Bullrich abogó por normalizar los vínculos bilaterales y reponer el diálogo institucional tras el retiro de la representación diplomática de Brasilia en Buenos Aires. "Le pido a Brasil y a Lula que vuelva el embajador Julio Bitelli a la Argentina. Nosotros queremos que se separe la política de las relaciones institucionales estratégicas que ambos países han mantenido siempre", concluyó.