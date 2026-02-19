Alfredo Cornejo recorrió la zona donde se explora Vaca Muerta en Mendoza

alfredo cornejo 4 El gobernador Alfredo Cornejo.

También visitó instalaciones estratégicas del área, como la Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) y las plantas compresoras, además de inspeccionar un pozo ligado al proyecto de inyección de gas que forma parte del desarrollo no convencional.

El gobernador destacó que la maquinaria utilizada en las operaciones cumple con todos los estándares internacionales para minimizar el impacto ambiental. "Nos permite obtener información del subsuelo mucho más fiable, que será clave para decidir el desarrollo de inversiones en gas y petróleo en esta zona", explicó Cornejo.

Los estudios sísmicos en curso permitirán determinar el potencial real de la formación Vaca Muerta en territorio mendocino y definir el alcance de futuras inversiones en el sector energético provincial.

alfredo cornejo en cañadon amarillo Cornejo destacó la tecnología de las maquinarias.

Latorre destacó el gran potencial de Mendoza

La ministra de Energía y ambiente, Jimena Latorre, destacó el gran potencial que tiene este bloque para Mendoza. "Estamos en Cañadón Amarillo, un área que hace menos de un año fue adquirida por la UTE Quintana Energy-TSB, con el compromiso de desarrollar la exploración de la Vaca Muerta mendocina. Se trata de un bloque con gran potencial para la provincia", señaló la funcionaria.

Latorre remarcó que la obtención de información sísmica tridimensional es la etapa inicial indispensable para avanzar hacia perforaciones exploratorias y confirmó que el proyecto apunta a consolidar el desarrollo de la Vaca Muerta Norte en territorio mendocino.

latorre JUNto cornejo en cañadon amarillo La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, acompañó al gobernador durante el recorrido.

“Hoy están cumpliendo con ese compromiso mediante la adquisición de sísmica 3D. Hay diez equipos recorriendo el área y levantando información, que luego será procesada para definir las locaciones donde se realizarán las perforaciones. Este es un paso clave para comenzar a desarrollar la parte mendocina de Vaca Muerta, que representa un futuro promisorio para todos los mendocinos”, completó.

La inversión millonaria

El Plan de Inversiones presentado por la UTE fija un compromiso de inversión para el no convencional por U$S 44.000.000 para los 3 primeros años de contrato en Cañadón Amarillo destinado al plan piloto exploratorio sobre Vaca Muerta Mendoza.

La UTE se encuentra ejecutando la adquisición sísmica 3D en el bloque (202,5 kilómetros cuadrados), un paso clave para robustecer el conocimiento del subsuelo.

La sísmica 3D consiste en la generación controlada de ondas que se propagan a gran profundidad. El registro de sus reflexiones en las distintas capas geológicas permite construir un modelo del subsuelo de mayor precisión, reduciendo la incertidumbre geológica y permitiendo definir con rigor la locación de los pozos. Cabe destacar que Mendoza no registraba tareas de este tipo desde 2017, lo que pone en valor las políticas de atracción de inversiones que está llevando adelante la Provincia.

cañadon amarillo vaca muerta mendoza

Una vez concluida la adquisición, realizarán el análisis e interpretación, junto con el reproceso de la información, para avanzar en la definición final de locaciones. Con esa base técnica, la UTE trabaja para realizar dos pozos pilotos durante el segundo semestre de 2026, adelantando así el cronograma del programa exploratorio, el cual preveía comenzar las perforaciones a partir de 2027.

En paralelo al desarrollo no convencional, el operador mantiene la continuidad de la producción convencional en el área y ejecuta mejoras operativas. En esa línea, en octubre de 2025 la empresa inició el proyecto de inyección de gas en cuatro pozos en el área Chihuido de la Salina Sur, una iniciativa complementaria orientada a fortalecer el desempeño de yacimientos maduros y la eficiencia del sistema.

Cañadón Amarillo, un caso que refleja los beneficios de las políticas hidrocarburíferas

Este caso responde al objetivo estratégico de la Provincia de transformar recursos en actividad real y resultados verificables en el territorio.

"Mendoza ofrece reglas claras, seguridad jurídica, incentivos concretos y exige inversión acorde al potencial y complejidades de las áreas. Como resultado, un nuevo operador ya está invirtiendo y explorando Vaca Muerta en Mendoza. Esto es exactamente lo que buscamos: más actores, más actividad y más exploración”, aseguró el director de Hidrocarburos, Lucas Erio.

Además, destacó que “si los resultados son positivos, en los próximos meses se podrán adelantar inversiones y definir la locación de los pozos exploratorios que nos permitirán seguir evaluando esta Vaca Muerta Mendoza, que es muy prometedora para el desarrollo energético de la provincia”.

A su vez, Erio indicó que “Mendoza no depende de una sola empresa: hoy vemos un operador que ejecuta exploración no convencional, mantiene producción convencional y aplica mejoras tecnológicas en áreas que antes no estaban priorizadas. Eso es lo que cambia el juego y nos permite adaptarnos con creces a la reconfiguración por la que pasa la industria a nivel global”.

El funcionario explicó que las tareas actuales permitirán reducir riesgos técnicos y económicos antes de avanzar con nuevas inversiones, consolidando así el potencial de la Vaca Muerta mendocina como motor de crecimiento energético.