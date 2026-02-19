El presidente estadounidense Donald Trump elogió al mandatario Javier Milei al mostrarle su “apoyo” en la primera reunión de la Junta de la Paz que se llevó a cabo en Washington.
Trump y su elogio a Milei en el Consejo Paz: "Apoyo a este caballero"
“Yo lo apoyé (a Milei), lo respaldé. No se supone que deba respaldar a personas, pero respaldo cuando me cae bien alguien. Tuve un muy buen historial apoyando candidatos dentro de los Estados Unidos. Pero ahora respaldo a líderes extranjeros, incluido el húngaro Viktor Orbán, que está acá, y a otros", recordó Trump.
De esta manera, Donald Trump promocionó su reciente racha de apoyos a líderes extranjeros elogiando a los mencionados mientras que indicó que cree que la Junta de Paz asumirá un papel más amplio en la resolución de conflictos globales.
El decimoquinto viaje de Trump a Estados Unidos
Milei permanecerá menos de 24 horas en Washington ya que viajará de regreso este mismo jueves por la tarde para arribar cerca de las 8 de la mañana del viernes a Buenos Aires.
En lo que ya se define como un "puente aéreo" permanente entre Buenos Aires y Washington, el presidente Javier Milei inició este jueves una nueva gira por los Estados Unidos. El objetivo central de este viaje es su incorporación formal al Consejo de Paz, una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump para abordar conflictos globales.
Este viaje, el decimoquinto al país norteamericano, no es uno más en la agenda de Javier Milei ya que se da en medio de un paro general por rechazo de los sindicatos a la reforma laboral, que este jueves se vota en Diputados.
El viaje de Milei a la reunión convocada por Donald Trump subraya una alineación geopolítica sin precedentes en la historia reciente de Argentina, priorizando la relación bilateral con la administración republicana por encima de otros destinos internacionales.