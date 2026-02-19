Trump y su elogio a Milei en el Consejo Paz: "Apoyo a este caballero"

Javier Milei y Donald Trump

El decimoquinto viaje de Trump a Estados Unidos

Milei permanecerá menos de 24 horas en Washington ya que viajará de regreso este mismo jueves por la tarde para arribar cerca de las 8 de la mañana del viernes a Buenos Aires.

En lo que ya se define como un "puente aéreo" permanente entre Buenos Aires y Washington, el presidente Javier Milei inició este jueves una nueva gira por los Estados Unidos. El objetivo central de este viaje es su incorporación formal al Consejo de Paz, una iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump para abordar conflictos globales.

Este viaje, el decimoquinto al país norteamericano, no es uno más en la agenda de Javier Milei ya que se da en medio de un paro general por rechazo de los sindicatos a la reforma laboral, que este jueves se vota en Diputados.

El viaje de Milei a la reunión convocada por Donald Trump subraya una alineación geopolítica sin precedentes en la historia reciente de Argentina, priorizando la relación bilateral con la administración republicana por encima de otros destinos internacionales.