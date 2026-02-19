en vivo Congreso

VIVO: Diputados discute la reforma laboral en medio de un fuerte operativo de seguridad

El debate legislativo está previsto a partir de las 14.&nbsp;

La sesión fue convocada tras el pedido firmado por el oficialismo y los bloques aliados. La CGT realiza un paro general con dispar acatamiento

