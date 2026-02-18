Netflix es un éxito mundial con la frenética serie española de 8 capítulos

Netflix acaba de lanzar la impactante y frenética serie española de 8 capítulos que es un fenómendo mundial. El genial Luis Tosar es uno de sus protagonistas, se trata de Salvador.
Protagonizada por Luis Tosar y Claudia Salas, ofrece una reflexión profunda en tiempos difíciles. Neonazismo, padres ausentes, una sociedad compleja y el fútbol, un cóctel explosivo.
La premisa de esta producción estrenada el 6 de febrero es directa y perturbadora. Salvador Aguirre (Luis Tosar), exmédico con un pasado atravesado por las adicciones, descubre durante una noche de disturbios futboleros que su hija Milena forma parte de los White Souls, un grupo ultra de extrema derecha que promueve discursos racistas, homófobos y violentos.
Netflix: de qué trata la serie Salvador
Durante un enfrentamiento violento pactado entre los aficionados radicales de dos clubes de fútbol, Salvador Aguirre (Luis Tosar), conductor de ambulancias, rescata herida a su hija Milena, miembro del grupo ultra, que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que siempre trató de inculcarle.
Netflix: reparto de la serie Salvador
- Luis Tosar
- Claudia Salas
- Leonor Watling
- Fariba Sheikhan
- Pedro Casablanc
- Patricia Vico
- Candela Arestegui
- César Mateo
- Alejandro Casaseca
- Richard Holmes
- Marco Marini
- Lucas Ares
Tráiler de la serie Salvador
Dónde ver la serie Salvador, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Salvador se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Salvador se puede ver en Netflix.
- España: la serie Salvador se puede ver en Netflix.