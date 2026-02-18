Netflix es un éxito mundial con la frenética serie española de 8 capítulos

La serie española Salvador tiene 8 episodios. La historia de un padre que descubre que su hija forma parte de un grupo neonazi que defiende postulados racistas y violentos, totalmente opuestos a los que él le inculcó.

Netflix: de qué trata la serie Salvador

La serie española Salvador cuenta la historia de un padre que descubre que su hija pertenece a un grupo neonazi, al que tendrá que acercarse para intentar rescatarla y comprender qué la ha llevado hasta ahí.

salvador

Durante un enfrentamiento violento pactado entre los aficionados radicales de dos clubes de fútbol, Salvador Aguirre (Luis Tosar), conductor de ambulancias, rescata herida a su hija Milena, miembro del grupo ultra, que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que siempre trató de inculcarle.

Netflix: reparto de la serie Salvador

Luis Tosar

Claudia Salas

Leonor Watling

Fariba Sheikhan

Pedro Casablanc

Patricia Vico

Candela Arestegui

César Mateo

Alejandro Casaseca

Richard Holmes

Marco Marini

Lucas Ares

Tráiler de la serie Salvador

Embed - Salvador | Tráiler oficial | Netflix España

Dónde ver la serie Salvador, según la zona geográfica