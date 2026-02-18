Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de Prefectura, afirmó el martes que “son nulas” las posibilidades de encontrar viva a la joven Sofía Devries, quien está desaparecida mientras buceaba en el Mar Argentino, en las inmediaciones de Puerto Madryn, provincia de Chubut. La tragedia mantiene en vilo a todo el país.
La devastadora noticia que llega desde Puerto Madryn y tiene a Sofía Devries en el centro de la escena
La chica de Buenos Aires había ido a bucear a Puerto Madryn con otras personas y sufrió una tragedia bajo el agua
“La posibilidad es nula”, reveló el funcionario, y añadió que “no se pueden generar falsas expectativas, más que nada por la profundidad en la que estaba”.
De todas maneras, puntualizó en declaraciones radiales sobre la chica desaparecida, que “el lugar donde buceaba era seguro”, y ratificó que en ese lugar donde sucedió la tragedia, Prefectura autoriza este tipo de actividades, cerca de Punta Cuevas y dentro del Golfo Nuevo, en la costa este de Chubut.
“Una hipótesis, la que menos pasa en estos casos, es que se quede sin aire en el botellón. Otra es que haya quedado enganchada en algún lugar y no pueda haber salido. Pero una de las mayores hipótesis es que ella, por la profundidad, por la temperatura, por la topografía del lugar, haya entrado en pánico y se haya sacado el regulador de la boca o haya querido hacer una maniobra mal por no tener experiencia”, dedujo Wagner.
Puerto Madryn y una tragedia que mantiene en vilo a todos
La tragedia de Puerto Madryn se produjo el lunes, cuando la joven desaparecida -de 23 años- se adentró en el mar junto a otras personas, quienes luego volvieron a la superficie; en cambio, Sofía Devries no apareció, por lo que se activó un protocolo de emergencia; sin embargo, el operativo desplegado hasta el momento no dio resultados.
La causa quedó a cargo de la fiscal María Angélica Carcano, quien buscar determinar las causas de esta tragedia.
Tragedia de Sofía Devries en Puerto Madryn: qué dijo el novio
Leo, el novio de Sofía Devries, la turista de 23 años que desapareció mientras realizaba buceo en Puerto Madryn, se expresó en las redes sociales y manifestó: “Mi amor, te estamos buscando y esperando”.
Leonardo difundió una foto de su pareja desaparecida con una sonrisa y un mensaje en el que manifiesta su cariño hacia ella: “¡Te amo para toda mi vida! Tengo la esperanza de volver a encontrarte. Todavía te espero”.