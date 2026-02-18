A sólo 4 días de las elecciones de concejales y de convencionales municipales de San Rafael, la campaña se recalentó con una disputa descarnada entre los hermanos Omar Félix y Emir Féix y la vicegobernadora Hebe Casado.
Omar Félix defendió la autonomía municipal y rebatió las especulaciones electorales de Hebe Casado
El intendente de San Rafael Omar Félix explicó por qué es clave la elección de convencionales municipales para obtener la carta orgánica
Ella, con un polémico tuit, sugirió que el oficialismo sanrafaelino que encarnan los Félix estaría detrás de la cautelar que presentó el diputado José Luis Ramón para frenar la elección de convencionales constituyentes, supuestamente con la intención de evitar una derrota electoral, instalando una lectura política distinta sobre el origen del planteo judicial.
La respuesta no se hizo esperar. Este miércoles Omar Félix salió al aire de radio Nihuil y refutó cada sugerencia de la vicegobernadora.
"A ver, si nosotros no hubiésemos querido que esto se realizara, no llamábamos a esa elección. Está bueno que haya autonomía municipal, hay un mandato nacional y de alguna forma u otra hay que llegar a eso y que los municipios puedan ser más autodeterminantes", remarcó en diálogo con No Tenés Cara.
Lo cierto es que ahora la Suprema Corte de Justicia tiene la definición en sus manos, porque a la cautelar que presentó Ramón se suma la recomendación de la Fiscalía de Estado de no avanzar con la elección de convencionales constituyentes.
Se especula con que esa definición del máximo tribunal podría conocerse este miércoles o jueves a más tardar. Y habrá que ver que ocurre con esa elección para la cual ya están impresas las boletas.
Félix respondió los cuestionamientos del Fiscal de Estado
El intendente sanrafaelino también rebatió los planteos que hizo la Fiscalía de Estado sobre esa convocatoria de elección de convencionales constituyentes para redactar la carta orgánica de San Rafel.
El fiscal Fernando Simón había cuestionado el alcance de la autonomía municipal. Si bien la Constitución Nacional reconoce esa autonomía, el planteo sostiene que Mendoza aún no terminó de regular de manera integral cómo deben implementarla sus municipios. En ese contexto, se cuestiona que San Rafael haya avanzado por ordenanza propia en la convocatoria para redactar una Carta Orgánica, algo que -según el planteo- debería estar previamente encuadrado por legislación provincial.
Otro de los argumentos apunta a que la ordenanza del Concejo Deliberante fue sancionada con mayoría simple, cuando decisión institucional de esa magnitud requeriría una mayoría especial, al implicar cambios en la organización política del municipio.
Además señala la ausencia de una consulta popular previa y cuestionamientos sobre los mecanismos de publicación de la norma, aspectos que -según el planteo- podrían afectar su validez jurídica.
"Justamente lo que nos lleva a avanzar en la autonomía es esa mora de 30 años (desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994 que exige esa autonomía municipal) en la cual evidentemente tenemos una situación entrampada, porque cada vez que se quiere reformar la Constitución provincial aparece el fantasma de la reelección y se termina quedando en intenciones políticas", apuntó y recordó que la Carta Magna provincial no se ha adaptado.
Además explicó que no se hizo un plebiscito porque a ese requisito lo exige la Constitución para una reforma de la misma Carta Magna "no para un proceso constituyente en el municipio. Estamos peleando por la autonomía, no entiendo por qué tendríamos que regirnos por una norma que está pensada para otra situación por parte de la constitución provincial".