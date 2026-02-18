Omar Félix defendió la autonomía municipal y rebatió las especulaciones electorales de Hebe Casado

"A ver, si nosotros no hubiésemos querido que esto se realizara, no llamábamos a esa elección. Está bueno que haya autonomía municipal, hay un mandato nacional y de alguna forma u otra hay que llegar a eso y que los municipios puedan ser más autodeterminantes", remarcó en diálogo con No Tenés Cara.

Lo cierto es que ahora la Suprema Corte de Justicia tiene la definición en sus manos, porque a la cautelar que presentó Ramón se suma la recomendación de la Fiscalía de Estado de no avanzar con la elección de convencionales constituyentes.

Se especula con que esa definición del máximo tribunal podría conocerse este miércoles o jueves a más tardar. Y habrá que ver que ocurre con esa elección para la cual ya están impresas las boletas.

Félix respondió los cuestionamientos del Fiscal de Estado

El intendente sanrafaelino también rebatió los planteos que hizo la Fiscalía de Estado sobre esa convocatoria de elección de convencionales constituyentes para redactar la carta orgánica de San Rafel.

El fiscal Fernando Simón había cuestionado el alcance de la autonomía municipal. Si bien la Constitución Nacional reconoce esa autonomía, el planteo sostiene que Mendoza aún no terminó de regular de manera integral cómo deben implementarla sus municipios. En ese contexto, se cuestiona que San Rafael haya avanzado por ordenanza propia en la convocatoria para redactar una Carta Orgánica, algo que -según el planteo- debería estar previamente encuadrado por legislación provincial.

Fernando Simón fiscal de Estado.jpg El Fiscal Fernando Simón cuestionó aspectos formales de la convocatoria a elección de convencionales constituyentes para avanzar con la redacción de la Carta Orgánica de San Rafael. Ahora la definición está en manos de la Corte.

Otro de los argumentos apunta a que la ordenanza del Concejo Deliberante fue sancionada con mayoría simple, cuando decisión institucional de esa magnitud requeriría una mayoría especial, al implicar cambios en la organización política del municipio.

Además señala la ausencia de una consulta popular previa y cuestionamientos sobre los mecanismos de publicación de la norma, aspectos que -según el planteo- podrían afectar su validez jurídica.

"Justamente lo que nos lleva a avanzar en la autonomía es esa mora de 30 años (desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994 que exige esa autonomía municipal) en la cual evidentemente tenemos una situación entrampada, porque cada vez que se quiere reformar la Constitución provincial aparece el fantasma de la reelección y se termina quedando en intenciones políticas", apuntó y recordó que la Carta Magna provincial no se ha adaptado.

Además explicó que no se hizo un plebiscito porque a ese requisito lo exige la Constitución para una reforma de la misma Carta Magna "no para un proceso constituyente en el municipio. Estamos peleando por la autonomía, no entiendo por qué tendríamos que regirnos por una norma que está pensada para otra situación por parte de la constitución provincial".