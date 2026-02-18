Qué se sabe de la joven desaparecida en Puerto Madryn: las tres hipótesis que se manejan

Los investigadores manejan varias hipótesis sobre lo ocurrido en el mar de Puerto Madryn con la chica desaparecida.

Puerto Madryn en vilo: las hipótesis de lo sucedido

Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de Prefectura, se refirió a las posibles hipótesis sobre la desaparición de Sofía Devries en Puerto Madryn, no sin antes realizar una dolorosa apreciación.

Wagner afirmó que “son nulas” las posibilidades de encontrar viva a la joven Sofía Devries, quien desapareció cuando realizaba buceo en el Mar Argentino.

“La posibilidad es nula”, reveló el funcionario, y añadió que “no se pueden generar falsas expectativas, más que nada por la profundidad en la que estaba”.

Sobre las hipótesis, el dirigente resaltó:

Una de las hipótesis, la que menos pasa en estos casos, es que se quede sin aire en el botellón.

Otra es que haya quedado enganchada en algún lugar y no pueda haber salido.

Una de las mayores hipótesis es que ella, por la profundidad, por la temperatura, por la topografía del lugar, haya entrado en pánico y se haya sacado el regulador de la boca o haya querido hacer una maniobra mal por no tener experiencia.

Una tragedia que sacude Puerto Madryn

La tragedia se produjo el reciente lunes, cuando la joven -de 23 años- se adentró en el mar junto a otras personas, quienes luego volvieron a la superficie. En cambio, Sofía no apareció, por lo que se activó un protocolo de emergencia.

El operativo desplegado hasta el momento, en el que está involucrada mucha gente, no dio resultados.

La causa quedó a cargo de la fiscal María Angélica Carcano, quien buscar determinar las causas de la tragedia.