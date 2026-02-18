El comunicado de la fiscalía de Puerto Madryn sobre Sofía Devries y su desaparición en el mar

tragedia-puerto-madryn-buceo12-sofia

En el escrito se explica que el problema central que se analiza “es si el incidente respondió a una contingencia propia de la práctica del buceo o si hubo omisiones o incumplimientos en las medidas de seguridad exigibles”.

Para poder determinar qué ocurrió en el mar de Puerto Madryn, se lleva a cabo una investigación objetiva y técnica, basada en pericias, testimonios y protocolos de actuación.

En un comienzo la causa tuvo la intervención de la fiscal María Angélica Carcano, quien se encontraba de turno al momento del hecho, hasta que fue derivada a la fiscal Vottero.

Puerto Madryn en vilo por el rescate de Sofía Devries

Hasta ahora la investigación penal no cuenta con imputados y ya se les tomó declaración a quienes participaron de la actividad. A su vez, se recopila información técnica para reconstruir las circunstancias de la tragedia.

De la información preliminar, se indica que la joven desaparecida se encontraba realizando una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional de buceo (PADI). En esas circunstancias, y por motivos que aún son materia de investigación, se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios.

El comunicado de la fiscalía de Puerto Madryn