La fiscalía de Puerto Madryn evalúa posible falta a los deberes de cuidado por parte de terceros en la causa en la que se busca a Sofia Devries, la joven que fue a practicar buceo y está desaparecida en el mar, en una tragedia que está causando mucha conmoción.
El comunicado de la fiscalía de Puerto Madryn sobre Sofía Devries y su desaparición en el mar
En el tercer día de búsqueda de la joven desaparecida en el mar de Puerto Madryn, se emitió un comunicado sobre el caso
El caso quedó a cargo de la fiscal María Eugenia Vottero, que se basa en una investigación objetiva y técnica, a partir de pericias, testimonios y protocolos.
A través de un comunicado del Ministerio Público Fiscal de Chubut, se informó que hay una investigación actual por Sofía Devries, joven desaparecida, con el objetivo de determinar “si existió una eventual falta a los deberes de cuidado por parte de terceros, figura que podría configurar responsabilidad penal en caso de acreditarse una conducta negligente”.
En el escrito se explica que el problema central que se analiza “es si el incidente respondió a una contingencia propia de la práctica del buceo o si hubo omisiones o incumplimientos en las medidas de seguridad exigibles”.
Para poder determinar qué ocurrió en el mar de Puerto Madryn, se lleva a cabo una investigación objetiva y técnica, basada en pericias, testimonios y protocolos de actuación.
En un comienzo la causa tuvo la intervención de la fiscal María Angélica Carcano, quien se encontraba de turno al momento del hecho, hasta que fue derivada a la fiscal Vottero.
Puerto Madryn en vilo por el rescate de Sofía Devries
Hasta ahora la investigación penal no cuenta con imputados y ya se les tomó declaración a quienes participaron de la actividad. A su vez, se recopila información técnica para reconstruir las circunstancias de la tragedia.
De la información preliminar, se indica que la joven desaparecida se encontraba realizando una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional de buceo (PADI). En esas circunstancias, y por motivos que aún son materia de investigación, se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios.