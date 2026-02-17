Continúa la búsqueda de la chica que está desaparecida en el mar de Puerto Madryn, Chubut. La oriunda de Buenos Aires desapareció el lunes mientras practicaba buceo. La tragedia tiene a todo el mundo paralizado, por cómo se dieron las cosas.
Tragedia de Puerto Madryn: "Te amo para toda mi vida", el desgarrador posteo del novio de Sofía
Sofía Devries está desaparecida tras practicar buceo en Puerto Madryn. Se trata de una tragedia que conmociona a todo el mundo
Sofía Devries es la chica que está desaparecida, tiene 23 años y oriunda de Villa Ballester.
Había viajado a Puerto Madryn junto a su novio Leo y otras dos personas, con la finalidad de certificar un curso de buceo. Pero lamentablemente sufrió un accidente bajo el agua y se encuentra desaparecida en las aguas de Puerto Madryn.
Su novio Leo, quien presenció todo lo acontecido, se expresó en las redes sociales, mientras sigue la búsqueda de su novia.
Tragedia de Puerto Madryn: los desgarradores mensajes del novio de Sofía
Mientras la búsqueda es incesante y se trabaja con buzos para poder encontrar a la joven desaparecida, Leo, novio de la chica de Buenos Aires, hizo un fuerte descargo sobre la tragedia y en otro, dedicado a Sofía Devries, su pareja.
“Tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. Quiero encontrarla”, sostuvo Leo.
Luego agregó: “La Prefectura no tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático primero en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de las escuelas de buceo de Madryn. Toda la comunidad está expectante de que aparezca”, deslizó.
Al mismo tiempo aclaró que “la fiscal a cargo nos quiere hacer firmar una declaración de que no nos vayamos de la ciudad. Hay que ser poco humana para pedir eso cuando la fuerza no encontró ni hizo los esfuerzos necesarios en tiempo y forma. Cero asistencia y cero comprensión humana”.
Siguiendo con sus posteos sobre la tragedia de Puerto Madryn, Leo dejó en claro que no pierde las esperanzas que las autoridades puedan encontrarla. “Te amo para toda mi vida! ¡Tengo la esperanza de volverte a encontrar! Todavía te espero”, señaló junto a una imagen de la joven donde se la ve sonriendo disfrutando de un día al aire libre.