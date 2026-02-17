Tragedia de Puerto Madryn: "Te amo para toda mi vida", el desgarrador posteo del novio de Sofía

Su novio Leo, quien presenció todo lo acontecido, se expresó en las redes sociales, mientras sigue la búsqueda de su novia.

Tragedia de Puerto Madryn: los desgarradores mensajes del novio de Sofía

Mientras la búsqueda es incesante y se trabaja con buzos para poder encontrar a la joven desaparecida, Leo, novio de la chica de Buenos Aires, hizo un fuerte descargo sobre la tragedia y en otro, dedicado a Sofía Devries, su pareja.

“Tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. Quiero encontrarla”, sostuvo Leo.

Luego agregó: “La Prefectura no tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático primero en vez de buscar inmediatamente y aceptar la ayuda de otros buzos de las escuelas de buceo de Madryn. Toda la comunidad está expectante de que aparezca”, deslizó.

Al mismo tiempo aclaró que “la fiscal a cargo nos quiere hacer firmar una declaración de que no nos vayamos de la ciudad. Hay que ser poco humana para pedir eso cuando la fuerza no encontró ni hizo los esfuerzos necesarios en tiempo y forma. Cero asistencia y cero comprensión humana”.

Siguiendo con sus posteos sobre la tragedia de Puerto Madryn, Leo dejó en claro que no pierde las esperanzas que las autoridades puedan encontrarla. “Te amo para toda mi vida! ¡Tengo la esperanza de volverte a encontrar! Todavía te espero”, señaló junto a una imagen de la joven donde se la ve sonriendo disfrutando de un día al aire libre.