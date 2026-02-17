Inicio Policiales ahogado
Encontraron el cuerpo del hombre que murió ahogado en El Carrizal

El hombre se metió al agua para sacar una boya brillante en El Carrizal y lo perdieron de vista. Hallaron su cuerpo a metros de la costa de la Bahía de los Pobres

Por Redacción de UNO [email protected]
Bomberos y la Policía busca a un hombre que se habría ahogado en El Carrizal. Imagen ilustrativa.

El cuerpo de un hombre fue encontrado tras un operativo de búsqueda en El Carrizal, donde se metió al agua y no pudo regresar a la orilla. Sus familiares indicaron que se habría ahogado cuando nadó para sacar una boya brillante.

El cuerpo de la víctima de 38 años fue encontrado por personal de Bomberos y de Náutica pasadas las 10 de este martes, a 30 metros de la costa de la Bahía de los Pobres, en El Carrizal.

La Policía y Bomberos de El Carrizal hallaron al hombre que murió ahogado al meterse al agua para sacar una boya brillante. Imagen ilustrativa.

El hecho ocurrió poco antes de las 7 de este martes, a la altura del paredón de El Carrizal, donde un hombre de 38 años se metió al agua para sacar una boya brillante que flotaba a pocos metros.

Sus allegados señalaron que cuando intentó regresar a la orilla comenzó a pedir ayuda. Su yerno se metió al agua para auxiliarlo, pero poco después perdieron de vista a la víctima, y llamaron al 911 para alertar sobre lo ocurrido.

Montaron un operativo para encontrar al hombre ahogado

En el lugar se montó un amplio operativo con Policías, personal de Bomberos y de Náutica, quienes trabajaron en el lugar hasta que encontraron el cuerpo de la víctima de 38 años.

El operativo en El Carrizal terminó pasadas las 10 de este martes luego de encontrar el cuerpo de la víctima.

Por el relato de las personas que estaban con la víctima, todo indica que se habría ahogado accidentalmente, y su cuerpo fue hallado a 30 metros de la costa.

