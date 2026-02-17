Encontraron el cuerpo del hombre que murió ahogado en El Carrizal

Sus allegados señalaron que cuando intentó regresar a la orilla comenzó a pedir ayuda. Su yerno se metió al agua para auxiliarlo, pero poco después perdieron de vista a la víctima, y llamaron al 911 para alertar sobre lo ocurrido.

Montaron un operativo para encontrar al hombre ahogado

En el lugar se montó un amplio operativo con Policías, personal de Bomberos y de Náutica, quienes trabajaron en el lugar hasta que encontraron el cuerpo de la víctima de 38 años.

el carrizal ahogado rescate bomberos El operativo en El Carrizal terminó pasadas las 10 de este martes luego de encontrar el cuerpo de la víctima. Foto: Ministerio de Seguridad

Por el relato de las personas que estaban con la víctima, todo indica que se habría ahogado accidentalmente, y su cuerpo fue hallado a 30 metros de la costa.