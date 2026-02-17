Muchos se preguntan quién es la chica que está desaparecida y es protagonista de una tragedia que está sacudiendo la ciudad de Puerto Madryn, Chubut. La joven practicaba buceo y no salió a la superficie, por lo que es intensamente buscada.
Tragedia de Puerto Madryn: quién es la chica desaparecida mientras practicaba buceo
Están buscando intensamente a una chica de 23 años en Puerto Madryn. La tragedia sucedió mientras realizaba buceo con la empresa Freediving Patagonia
La joven de 23 años que desapareció mientras practicaba buceo a bordo de una embarcación autorizada para este tipo de actividad subacuática. Según explicaron los encargados de la expedición, cuando estaban por regresar a la orilla advirtieron que la turista no había vuelto a la superficie después de la inmersión.
Personal de la Prefectura Naval Argentina lleva a cabo desde este lunes 16 de febrero un gran operativo sobre la zona de Punta Cuevas, en aguas del Golfo Nuevo.
Tragedia de Puerto Madryn: quién es la chica desaparecida
La chica de la tragedia que está desaparecida en el mar de Puerto Madryn y es intensamente buscada por personal de Prefectura Naval Argentina, es una turista de Buenos Aires que llegó a la ciudad de Chubut desde Buenos Aires, junto con otras tres personas.
La chica y sus acompañantes se sumergieron en el agua luego de viajar a bordo de la embarcación de la empresa Freediving Patagonia.
Se supo que las otras tres integrantes de la embarcación fueron trasladadas al Hospital Andrés Ísola. Dos estuvieron hasta la última información aportada en cámara hiperbárica para facilitar la descompresión y la tercera bajo observación médica.
Se sumó un avión de la Armada para la búsqueda en Puerto Madryn
En esta segunda jornada de la tragedia de Puerto Madryn, se contó con la incorporación de apoyo aéreo para ampliar el radio de rastreo.
El avión P-3C Orion de la Armada Argentina realizó sobrevuelos a baja altura sobre la costa de Puerto Madryn y zonas cercanas, un recurso que se suma a las tareas en el mar en momentos en que el operativo necesita cubrir mayores extensiones en menos tiempo.
La aeronave se usa habitualmente para vigilancia y patrullaje marítimo, por lo que su participación agrega una herramienta de detección desde el aire en un contexto de búsqueda activa en la tragedia.