Ingresó a la Legislatura un proyecto para declarar a la vitivinicultura de Mendoza en emergencia

El proyecto de ley que ahora espera el despacho correspondiente llega luego del ruidoso "caravanazo" de productores de la zona Este que regalaron uva para exponer la crisis de precios frente a la Legislatura, donde entregaron un petitorio.

Proponen un Fondo de Emergencia para la vitivinicultura

La creación de un Fondo Provincial de Emergencia y Estabilización para instrumentar medidas concretas de asistencia es el eje del proyecto. Entre ellas, fijar un precio sostén para la uva que se paga a valores del 2024 con una inflación acumulada del 60%.

También propone compensaciones económicas directas, compra pública de subproductos y alivio fiscal, además de créditos de cosecha y acarreo que ya la Provincia puso en marcha pero los viñateros consideran inviable afrontar el interés.

viñedos montaña.jpg Un Fondo Provincial de Emergencia y Estabilización para instrumentar medidas concretas de asistencia es el eje del proyecto. Imagen ilustrativa.

Por lo urgente de la crisis, la propuesta apunta a generar un marco legal que permita actuar con rapidez ante la coyuntura, para evitar el abandono de fincas y más pérdida de puestos de trabajo.

Hasta ahora, el Gobierno no da indicios de una intervención directa en el mercado. Sólo la mencionada línea de créditos para cosecha y otra para incentivar la exportación de vino a cambio de un precio base para los productores.