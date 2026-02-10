Pese a que el INV pronosticó una cosecha 9% inferior, viñateros regalaron uva por los bajos precios

Embed - Caravanazo de productores por el precio de la uva en Mendoza

No obstante, el mercado refleja otra realidad. Con el argumento de la caída del consumo y sobrestocks vínicos, los precios se plancharon para esta cosecha, que empezó en febrero con las uvas blancas y para base de espumantes, coyuntura crítica para muchos productores que este martes marcharon con cajones de uva para regalar a los transeúntes.

Uva regalada, símbolo del "caravanazo" por los precios bajos

Ese fue, sin dudas, el símbolo del reclamo. Es que un estudio de costos elaborado por el INTA concluye que el valor del kilo de uva debería ser mayor a $420 para poder asegurar una mínima rentabilidad. Pero cada vez más bodegas, en caso de comprar, ofrecen menos de la mitad.

"Las bodegas pretenden pagar entre $180 y $200, de junio a diciembre, tanto para blancas como la criolla", resumió Luis Cañas, referente de los productores autoconvocados que marcharon desde la zona Este, el mayor polo vitivinícola de la provincia.

Apostados en algunos puntos de las calles céntricas, incluso se instalaron puestos para regalar la uva que producen y muchos transeúntes aprovecharon. Y de eso modo, visibilizar la extrema situación, para muchos al límite de la subsistencia.

"Sin productores no hay Vendimia". "Queremos tener rentabilidad". "El vino nos une, los precios nos funden". Eran las leyendas de varios carteles que portaban los protagonistas del caravanazo, que ayer confluyó en la Legislatura. Una movilización que ni siquiera el lanzamiento de una asistencia financiera para la cosecha ayudo a desactivar.

Productores de uva regalaron uva en el centro de la Ciudad de Mendoza

No a créditos de cosecha: piden declarar la emergencia agrícola en Mendoza

Una vez que los productores autoconvocados llegaron a la Casa de las Leyes, un grupo encabezado por Cañas entregó un petitorio a algunos senadores y diputados con un pedido concreto.

Cañas explicó que "lo que se pide es la declaración de emergencia agrícola para toda la provincia. No la emergencia agropecuaria, que es por ley. Algunos nos dijeron que quieren un pedido de informe al Gobierno para saber qué propone para salir de esta crisis".

Este miércoles se harán presentes en Casa de Gobierno en busca de medidas para paliar la crisis vitivinícola. Por ahora, le dicen no a los créditos para cosecha y acarreo, a partir de un valor de referencia de entre $7.000 y $9.000 por quintal.

"A nosotros en este momento no nos sirve tomar créditos, porque implican pagar intereses y es imposible, sí con garantía de mosto como se hizo más de una vez en los últimos 20 años. Habrá una asamblea y seguiremos con el plan de lucha si el gobernador no nos recibe o no hay una respuesta favorable", adelantaron los autoconvocados alertados por los precios de la cosecha de uva.