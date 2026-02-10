Atención viajeros: habrá marejadas en algunas playas de Chile durante 3 días

El aviso está vigente desde este miércoles 11 de febrero hasta el viernes 13 de febrero de 2026 en casi toda la costa de Chile. Para muchos argentinos que eligen playas como Viña del Mar, Concón, La Serena o Iquique para descansar, esto implica ajustar planes de playa y baño.

chile, marejada.jpg Las marejadas volverán a decir presentes en Chile.

Marejadas en Chile

El inicio del oleaje varía según la zona. En el Golfo de Penas hasta el Golfo de Arauco comienza el miércoles 11. En el Archipiélago de Juan Fernández y desde el Golfo de Arauco hasta Coquimbo, arranca el miércoles por la tarde. Más al norte, desde Coquimbo hasta Arica, las marejadas se intensifican desde el jueves 12 por la mañana. El término también es progresivo: el Archipiélago de Juan Fernández y desde Golfo de Penas hasta Coquimbo finalizan el jueves 12, mientras que el tramo Coquimbo-Arica dura hasta el viernes 13. Estas fechas coinciden con el verano austral, por lo que muchas playas populares estarán bajo alerta.