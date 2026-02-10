Atención viajeros: habrá marejadas en algunas playas de Chile durante 3 días

Si estás planificando tus vacaciones en Chile estos días, especialmente en la costa, toma nota: el Servicio Meteorológico de la Armada (Servimet) emitió un aviso oficial de marejadas que afectará gran parte del litoral. Este fenómeno se debe a un sistema frontal que pasa por el sur del país y genera oleaje de dirección suroeste.
El aviso está vigente desde este miércoles 11 de febrero hasta el viernes 13 de febrero de 2026 en casi toda la costa de Chile. Para muchos argentinos que eligen playas como Viña del Mar, Concón, La Serena o Iquique para descansar, esto implica ajustar planes de playa y baño.
Marejadas en Chile
El inicio del oleaje varía según la zona. En el Golfo de Penas hasta el Golfo de Arauco comienza el miércoles 11. En el Archipiélago de Juan Fernández y desde el Golfo de Arauco hasta Coquimbo, arranca el miércoles por la tarde. Más al norte, desde Coquimbo hasta Arica, las marejadas se intensifican desde el jueves 12 por la mañana. El término también es progresivo: el Archipiélago de Juan Fernández y desde Golfo de Penas hasta Coquimbo finalizan el jueves 12, mientras que el tramo Coquimbo-Arica dura hasta el viernes 13. Estas fechas coinciden con el verano austral, por lo que muchas playas populares estarán bajo alerta.
Las horas de mayor intensidad del oleaje serán clave para evitar riesgos. En el Golfo de Penas hasta Golfo de Arauco, el pico se espera entre las 19-21 y 07-09. Desde Golfo de Arauco hasta Arica, entre 20-22 y 08-10. En Juan Fernández, el horario crítico es 20-21 y 08-09. Durante estos momentos, las olas pueden ser más altas y romper con fuerza cerca de la costa, afectando balnearios, muelles y zonas rocosas en las playas de Chile.
La Armada de Chile recomienda extremar precauciones para turistas y residentes. No ingresar al mar durante el evento, evitar caminar por sectores rocosos o malecones bajos y suspender actividades náuticas o deportivas como surf, kayak o pesca sin autorización oficial. Respetar las normas de seguridad y las indicaciones delas autoridades. En zonas como Valparaíso y Viña del Mar, comunes entre argentinos, las marejadas pueden generar inundaciones costeras leves o arrastre de arena.
Aunque las marejadas limitan el baño y algunos deportes acuáticos, no afectan todos los planes de viaje. Se puede disfrutar de paseos por la costanera, visitar ciudades cercanas como Valparaíso o Santiago, o explorar atractivos interiores en Chile.