El pueblo a 30 minutos de Reñaca ideal para hacer senderismo en un cerro

Este pueblo se llama Mauco y pertenece a la comuna de Quintero, aunque está más cerca de Concón en términos prácticos. Con una población reducida, es una localidad agrícola y residencial que ha ganado popularidad gracias a su cerro homónimo. Fundado en tiempos coloniales, el área ha sido habitada históricamente por comunidades locales dedicadas a la agricultura y la ganadería. En los últimos años, el turismo de naturaleza ha impulsado visitas, especialmente de santiaguinos y viñamarinos que buscan desconectarse de la vida urbana.

pueblo mauco El cerro Mauco es lo más llamativo dentro de este pueblo.

Mauco ofrece no solo senderismo, sino también un vistazo a la vida rural chilena, con casas tradicionales y campos cultivados que rodean el cerro. El pueblo cuenta con servicios básicos limitados, como pequeñas tiendas y transporte público esporádico, por lo que se recomienda planificar la visita con anticipación. En cuanto a la historia, la zona fue influenciada por pueblos originarios, como los changos y mapuches, y más tarde por colonos españoles, dejando vestigios en petroglifos y sitios arqueológicos cercanos, aunque no directamente en el cerro.

La ruta al cerro Mauco es bien marcada y suele tomar entre 3 y 4 horas para completarla, dependiendo del ritmo. El ascenso inicia en un estacionamiento improvisado al pie del cerro, tras recorrer unos 7 kilómetros por la ruta F-190 desde el puente Colmo. Durante el trayecto por el pueblo, se pasa por flora endémica como el boldo y el litre, y es posible avistar aves como águilas y zorros. En la cumbre, hay espacio para picnic y fotografía, con vistas que abarcan desde las dunas de Ritoque hasta el puerto de Quintero