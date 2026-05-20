Este inusual visitante recorrerá distintos puntos del pueblo de Soto Real con el objetivo de reducir el riesgo de incendios. La iniciativa forma parte de la campaña de desbroce preventivo impulsada por el ayuntamiento madrileño, que busca recuperar prácticas tradicionales adaptadas a las necesidades actuales.
Un rebaño de 300 cabras entra a un pueblo con una misión clave: salvar a la comunidad de los incendios
Durante aproximadamente un mes, los animales trabajarán sobre cerca de 16 hectáreas de praderas naturales, cortafuegos y zonas sensibles cercanas a viviendas. Al devorar pasto seco, arbustos y maleza, eliminan el material altamente combustible que alimenta el fuego. De esta manera, el pastoreo estratégico crea cortafuegos naturales capaces de frenar la propagación de las llamas sin necesidad de utilizar productos químicos.
Las cabras atravesarán varias calles del pueblo para desplazarse hasta el Parque del Río, donde permanecerán alrededor de diez días realizando tareas de desbroce natural. Posteriormente, continuarán su labor en áreas de cortafuegos próximas a la urbanización Sierra Real.
Los beneficios de esta brigada de cabras
Además del impacto ambiental, el proyecto contará con un importante componente educativo. El próximo domingo se realizará una actividad especial en el Parque del Río para explicar a vecinos y visitantes cómo funciona esta técnica y cuáles son sus beneficios en la prevención de incendios forestales.
Las cabras son una solución eficaz ya que:
- Sustituye parcialmente a máquinas pesadas y evita métodos más agresivos para el terreno.
- No utiliza combustibles fósiles ni genera emisiones contaminantes como los tractores o desbrozadoras.
- El pastoreo es mucho más silencioso que la maquinaria tradicional, mejorando la convivencia en zonas urbanas y rurales.
- Las cabras ayudan a mantener ecosistemas equilibrados y permiten que distintas especies vegetales crezcan de forma más natural.
- Los residuos orgánicos de los animales fertilizan el suelo de manera ecológica.
- Mantiene vivo el oficio ganadero y rescata métodos históricos adaptados a necesidades ambientales actuales.