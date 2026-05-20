Un rebaño de 300 cabras entra a un pueblo con una misión clave: salvar a la comunidad de los incendios

Durante aproximadamente un mes, los animales trabajarán sobre cerca de 16 hectáreas de praderas naturales, cortafuegos y zonas sensibles cercanas a viviendas. Al devorar pasto seco, arbustos y maleza, eliminan el material altamente combustible que alimenta el fuego. De esta manera, el pastoreo estratégico crea cortafuegos naturales capaces de frenar la propagación de las llamas sin necesidad de utilizar productos químicos.

Las cabras atravesarán varias calles del pueblo para desplazarse hasta el Parque del Río, donde permanecerán alrededor de diez días realizando tareas de desbroce natural. Posteriormente, continuarán su labor en áreas de cortafuegos próximas a la urbanización Sierra Real.

Cabras de Soto Real

Los beneficios de esta brigada de cabras

Además del impacto ambiental, el proyecto contará con un importante componente educativo. El próximo domingo se realizará una actividad especial en el Parque del Río para explicar a vecinos y visitantes cómo funciona esta técnica y cuáles son sus beneficios en la prevención de incendios forestales.

Las cabras son una solución eficaz ya que: