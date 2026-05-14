Pueblos argentinos: el paraíso escondido entre las montañas con impresionantes pozos de agua turquesa

turquesa Termas de agua turquesa en el norte argentino, una belleza. Foto: gentileza

La caminata atraviesa sectores de selva montana y miradores naturales hasta desembocar en uno de los paisajes más impactantes de la provincia: piletones termales naturales suspendidos entre montañas y vegetación.

Las aguas del Río Jordán poseen una tonalidad turquesa intensa debido a su composición mineral y mantienen temperaturas cercanas a los 30°C. En distintos sectores, la profundidad varía entre apenas 40 centímetros y más de dos metros, permitiendo tanto baños relajados como zonas aptas para nadar.

Un tesoro natural oculto y maravilloso cerca del pueblo de San Farncisco

Uno de los aspectos que vuelve singular al lugar es su carácter estacional. Las termas solo pueden visitarse entre mayo y noviembre, durante la temporada seca. En verano, las lluvias aumentan el caudal del río y las vertientes termales quedan cubiertas por agua fría, desapareciendo temporalmente del paisaje.

Además del atractivo de las aguas, el entorno ofrece formaciones naturales como el llamado “Anfiteatro”, una estructura rocosa que emerge entre la vegetación y se transformó en uno de los puntos más fotografiados del circuito.

termas jujuy Una postal impresionante de las termas naturales en el norte de Argentina. Foto: gentileza

Quienes visitan el lugar suelen destacar el contraste entre el esfuerzo físico del trayecto y la recompensa visual del destino final. El descenso hacia las termas resulta relativamente accesible, aunque el regreso implica afrontar una subida de aproximadamente 700 metros de desnivel.

Por eso, los guías recomiendan llevar calzado con buen agarre, agua, protector solar y ropa cómoda para trekking. También sugieren realizar la excursión temprano para aprovechar mejor las condiciones climáticas de la zona serrana.