En pleno noroeste argentino, entre montañas y paisajes serranos, existe un pueblo que muchos comparan con uno de los destinos arqueológicos más famosos del mundo. Se trata del Shincal de Quimivil, conocido como el “Machu Picchu argentino”, un antiguo asentamiento inca ubicado en la localidad catamarqueña de Londres, a unos 25 kilómetros de Belén, en Catamarca.
Cómo llegar al "Machu Picchu argentino", el pueblo oculto de montaña de impactante belleza inca
El pueblo de El Shincal de Quimivil, ubicado en Londres y a pocos kilómetros de Belén, combina arqueología, historia y naturaleza en uno de los sitios más impactantes del noroeste argentino
El sitio ocupa cerca de 23 hectáreas y se convirtió en uno de los principales atractivos históricos y turísticos de la región por la combinación de ruinas precolombinas, caminos ceremoniales y un entorno natural imponente.
El Shincal funcionó entre los siglos XIV y XVII y representó uno de los puntos más importantes del Imperio Inca en el actual territorio argentino. Según los especialistas, fue un centro político, ceremonial y administrativo desde donde se controlaban rutas y recursos estratégicos de la región.
El pueblo imponente con ruinas incas, cerros ceremoniales y un recorrido por la historia
La comparación con Machu Picchu surge tanto por el impacto visual del lugar como por la relevancia histórica del asentamiento. En el predio todavía pueden observarse plataformas ceremoniales, senderos construidos por los incas y escalinatas que ascienden hacia cerros utilizados para rituales.
Además, la plaza central conserva buena parte de la organización urbana que caracterizaba al imperio. Las investigaciones arqueológicas realizadas durante los últimos años permitieron recuperar sectores clave y avanzar con tareas de puesta en valor para abrir nuevos espacios al turismo.
Actualmente, el sitio cuenta con recorridos guiados donde especialistas explican cómo funcionaba la administración inca y cuál era la importancia estratégica del lugar dentro del límite sur del imperio.
La experiencia no termina en las ruinas. El pueblo de Londres también ofrece distintos atractivos culturales vinculados a la identidad regional. Sobre la Ruta Nacional 40 se encuentra el Museo Folclórico, considerado uno de los puntos centrales de la Ruta del Telar y un espacio donde se exhiben tradiciones y artesanías locales.
En el casco urbano además sobresalen edificios históricos como la iglesia San Juan Bautista, construida en el siglo XIX, y la iglesia de la Inmaculada Concepción, ubicada en la plaza Hipólito Irigoyen y considerada una de las más antiguas de la localidad.
Quienes visitan el Shincal suelen combinar historia, arqueología y naturaleza en una misma experiencia. Por eso, recomiendan recorrer el sitio con tiempo, llevar agua y protección solar, y aprovechar también los circuitos culturales del pueblo.
Con su mezcla de patrimonio indígena, paisaje serrano y tradición local, el Shincal de Quimivil se consolidó como una de las joyas turísticas más impactantes de Catamarca y del norte argentino.
Cómo llegar a El Shincal, el pueblo inca que sorprende en Catamarca
Para llegar al sitio arqueológico Shincal de Quimivil, hay que dirigirse a la localidad de Londres, en el departamento Belén, Catamarca. El sitio se encuentra a unos 5 km hacia el oeste del centro del pueblo, accediendo por la Quebrada del río Quimivil.