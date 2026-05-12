Cómo llegar al "Machu Picchu argentino", el pueblo oculto de montaña de impactante belleza inca

shincal pueblo El Shincal, en Catamarca, enamora por su belleza única y una historia inca impresionante. Foto: gentileza

El pueblo imponente con ruinas incas, cerros ceremoniales y un recorrido por la historia

La comparación con Machu Picchu surge tanto por el impacto visual del lugar como por la relevancia histórica del asentamiento. En el predio todavía pueden observarse plataformas ceremoniales, senderos construidos por los incas y escalinatas que ascienden hacia cerros utilizados para rituales.

Además, la plaza central conserva buena parte de la organización urbana que caracterizaba al imperio. Las investigaciones arqueológicas realizadas durante los últimos años permitieron recuperar sectores clave y avanzar con tareas de puesta en valor para abrir nuevos espacios al turismo.

Actualmente, el sitio cuenta con recorridos guiados donde especialistas explican cómo funcionaba la administración inca y cuál era la importancia estratégica del lugar dentro del límite sur del imperio.

catamarca 3 En Catamarca está el Machu Picchu argentino, una belleza total. Foto: gentileza

La experiencia no termina en las ruinas. El pueblo de Londres también ofrece distintos atractivos culturales vinculados a la identidad regional. Sobre la Ruta Nacional 40 se encuentra el Museo Folclórico, considerado uno de los puntos centrales de la Ruta del Telar y un espacio donde se exhiben tradiciones y artesanías locales.

En el casco urbano además sobresalen edificios históricos como la iglesia San Juan Bautista, construida en el siglo XIX, y la iglesia de la Inmaculada Concepción, ubicada en la plaza Hipólito Irigoyen y considerada una de las más antiguas de la localidad.

Quienes visitan el Shincal suelen combinar historia, arqueología y naturaleza en una misma experiencia. Por eso, recomiendan recorrer el sitio con tiempo, llevar agua y protección solar, y aprovechar también los circuitos culturales del pueblo.

catamarca 2 El pueblito histórico, muy cercano a Londres, en Catamarca. Foto: gentileza

Con su mezcla de patrimonio indígena, paisaje serrano y tradición local, el Shincal de Quimivil se consolidó como una de las joyas turísticas más impactantes de Catamarca y del norte argentino.

Cómo llegar a El Shincal, el pueblo inca que sorprende en Catamarca

Para llegar al sitio arqueológico Shincal de Quimivil, hay que dirigirse a la localidad de Londres, en el departamento Belén, Catamarca. El sitio se encuentra a unos 5 km hacia el oeste del centro del pueblo, accediendo por la Quebrada del río Quimivil.