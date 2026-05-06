El pequeño y pintoresco pueblo que combina calma, pesca y vida de campo: ideal para una escapada

pueblo 2 Adela, un pueblo que cuenta con espejos de agua inigualables para pescar y relajar. Foto: gentileza

El bello pueblo con dos lagunas y dos formas de disfrutar: cómo llegar

A pocos minutos, la Laguna del Burro ofrece un perfil distinto. Ubicada junto a la Ruta 2, cuenta con mayor infraestructura como campings, clubes de pesca y alternativas para actividades náuticas. Es el lugar indicado para quienes prefieren un plan más dinámico o pasar el día con servicios a disposición.

Más allá de sus lagunas, el pueblo mantiene un ritmo pausado que invita a desconectarse. La antigua estación de tren, aún en pie, funciona como testimonio del pasado ferroviario de la localidad. En tanto, la pulpería (con estética tradicional y platos abundantes) se consolida como un punto de encuentro clave para quienes buscan una experiencia gastronómica criolla.

adela adela Adela, un pueblo para visitar en plan relax. Foto: gentileza

El atractivo de Adela radica, en definitiva, en su simpleza: caminar sin apuro, compartir un mate y disfrutar del silencio. En familia, con amigos y simplemente en soledad.

Llegar es muy sencillo: desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso más directo es por la Autopista Buenos Aires–La Plata y luego por la Ruta 2 en dirección a Mar del Plata, con ingreso a la altura del kilómetro 126, pasando Chascomús.

Ese trayecto hacia el pueblo demanda poco más de una hora, lo que también permite planificar una visita de ida y vuelta en el día. También existe la opción de combinar tren y transporte local, aunque con un tiempo de viaje mayor.