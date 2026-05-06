El pequeño y pintoresco pueblo que combina calma, pesca y vida de campo: ideal para una escapada

En tiempos donde una escapada puede marcar la diferencia, hay un pequeño pueblo argentino que aparece como una alternativa accesible para bajar un cambio, desconectar y relajar. Y por qué no aprovechar para unos días de pesca.
Ubicado en el partido de Chascomús, Buenos Aires, este pueblo de calles de tierra y casas bajas conserva una identidad profundamente ligada al campo, con un entorno natural donde el agua define la experiencia.
Adela integra el sistema de Lagunas Encadenadas, un conjunto de espejos de agua interconectados que caracterizan la geografía de la zona. Allí, la Laguna Adela se presenta como la opción más serena. De poca profundidad y rodeada de vegetación, es un espacio elegido por quienes buscan pescar pejerrey, observar aves o simplemente detenerse a contemplar el paisaje.
El bello pueblo con dos lagunas y dos formas de disfrutar: cómo llegar
A pocos minutos, la Laguna del Burro ofrece un perfil distinto. Ubicada junto a la Ruta 2, cuenta con mayor infraestructura como campings, clubes de pesca y alternativas para actividades náuticas. Es el lugar indicado para quienes prefieren un plan más dinámico o pasar el día con servicios a disposición.
Más allá de sus lagunas, el pueblo mantiene un ritmo pausado que invita a desconectarse. La antigua estación de tren, aún en pie, funciona como testimonio del pasado ferroviario de la localidad. En tanto, la pulpería (con estética tradicional y platos abundantes) se consolida como un punto de encuentro clave para quienes buscan una experiencia gastronómica criolla.
El atractivo de Adela radica, en definitiva, en su simpleza: caminar sin apuro, compartir un mate y disfrutar del silencio. En familia, con amigos y simplemente en soledad.
Llegar es muy sencillo: desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso más directo es por la Autopista Buenos Aires–La Plata y luego por la Ruta 2 en dirección a Mar del Plata, con ingreso a la altura del kilómetro 126, pasando Chascomús.
Ese trayecto hacia el pueblo demanda poco más de una hora, lo que también permite planificar una visita de ida y vuelta en el día. También existe la opción de combinar tren y transporte local, aunque con un tiempo de viaje mayor.