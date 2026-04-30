Un impactante pueblo de montaña busca nuevos vecinos: trabajo y alquileres baratos

pueblo catalunya 2 La Vall de Boí, un pintoresco pueblo de Catalunya que busca nuevos vecinos. Foto: gentileza

Trabajo, vivienda barata y un paisaje único en este pueblo que busca gente

Para facilitar el desembarco de los nuevos residentes, el municipio cuenta con el respaldo de Holapueblo, un proyecto impulsado por AlmaNatura, Redeia e IKEA. Esta plataforma actúa como puente entre los pueblos que necesitan habitantes y los emprendedores, brindando asesoramiento personalizado y seguimiento de los proyectos.

Entre los beneficios para quienes decidan mudarse, se destacan:

Asesoramiento laboral y espacios de coworking.

Alquiler accesible para facilitar el acceso a la vivienda.

Servicios básicos garantizados, con centros de salud cercanos y opciones educativas para familias.

catalunya Oportunidad de trabajo y alquileres accesibles, los ofrecimientos del pueblo catalán que es noticia. Foto: Turisme de Catalunya

Desde el municipio aclaran que la propuesta requiere compromiso. Los postulantes deben contar con una idea de negocio sólida y recursos propios para iniciar su actividad.

"Queremos que la gente se quede y se lo ponemos fácil", explicó Cristian Mora, técnico de reto demográfico, remarcando que el valle está listo para recibir a quienes busquen una vida lejos del ruido urbano sin renunciar a la tecnología y los servicios.