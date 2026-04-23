Comerccacca: el llamativo e insólito nombre de un pueblo ubicado en América

comerccacca pueblo en peru (1) Hay muchos pueblos y lugares en el mundo con nombres extraños.

Comerccacca: el insólito nombre de un pueblo ubicado en Perú

En Perú existe un pueblo llamado "Comerccacca" y curiosamente su nombre no refiere exactamente a lo que se lee o cree. Su denominación tiene una historia mucho más simple y significativa más allá de lo que muchos imaginan y consideran vulgar o chistoso.

El pueblo se llama así porque tiene un origen quechua: el nombre correcto suele figurar como Comerccacca, en Cotabambas, Apurímac. En realidad, es una adaptación escrita de una expresión más antigua: “Q’omer Qaqa”.

comerccacca pueblo en peru (2) Mapa de Comerccacca en Perú.

En quechua, “Q’omer” significa “verde” y “Qaqa” se traduce como “roca”, “peñasco” o “cerro”. Por lo tanto, el significado original del nombre sería “peñasco verde” o “cerro verde”, una descripción muy típica de los paisajes andinos donde los nombres suelen reflejar características del entorno natural.

Cuando los nombres indígenas fueron registrados en español, muchos sonidos del quechua que no existen en este idioma se escribieron de manera aproximada. Por eso aparecen combinaciones como “ccacca”, que intentan representar sonidos guturales propios del quechua.