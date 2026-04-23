Comerccacca: el llamativo e insólito nombre de un pueblo ubicado en América

En el mapa de América Latina existen pueblos con nombres sorprendentes, pero uno de los más curiosos es "Comerccacca", una pequeña localidad ubicada en Perú. Su denominación llama la atención de quienes escuchan hablar de este lugar por primera vez porque no saben lo que comerán o de qué se alimentarán.
Cuando se trata de recorrer el mundo, ya sea físicamente o de vista, muchas cosas suelen llamar la atención. No solo va en su historia, en su origen ni en sus pueblos, sino también en el nombre que identifica a ciertos lugares, algunos graciosos, otros llamativos por lo que en realidad tuvo que pasar para que cargue con esa denominación.
En este caso, hoy te traemos una curiosidad única cuyo protagonista es el centro poblado Comerccacca, ubicado en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, departamento de Apurimac, en Perú.
Comerccacca: el insólito nombre de un pueblo ubicado en Perú
En Perú existe un pueblo llamado "Comerccacca" y curiosamente su nombre no refiere exactamente a lo que se lee o cree. Su denominación tiene una historia mucho más simple y significativa más allá de lo que muchos imaginan y consideran vulgar o chistoso.
El pueblo se llama así porque tiene un origen quechua: el nombre correcto suele figurar como Comerccacca, en Cotabambas, Apurímac. En realidad, es una adaptación escrita de una expresión más antigua: “Q’omer Qaqa”.
En quechua, “Q’omer” significa “verde” y “Qaqa” se traduce como “roca”, “peñasco” o “cerro”. Por lo tanto, el significado original del nombre sería “peñasco verde” o “cerro verde”, una descripción muy típica de los paisajes andinos donde los nombres suelen reflejar características del entorno natural.
Cuando los nombres indígenas fueron registrados en español, muchos sonidos del quechua que no existen en este idioma se escribieron de manera aproximada. Por eso aparecen combinaciones como “ccacca”, que intentan representar sonidos guturales propios del quechua.