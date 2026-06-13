La original forma que encontró un pueblo para salvarse: pagan a los turistas que adopten olivos históricos

Mientras numerosos pueblos rurales europeos buscan alternativas para frenar la pérdida de habitantes, algunas localidades de Italia comenzaron a impulsar una propuesta tan singular como exitosa: permitir que visitantes de cualquier parte del mundo “adopten” olivos centenarios.
A cambio de una cuota anual, los participantes reciben aceite producido por su árbol, certificados simbólicos e incluso la posibilidad de visitarlo durante la época de cosecha. La iniciativa busca recuperar olivares históricos abandonados y generar nuevas oportunidades para las economías locales.
El modelo tomó impulso a partir de experiencias que ganaron notoriedad en Europa, como la desarrollada en Oliete, una localidad de la región española de Teruel, cuya propuesta inspiró proyectos similares en distintos pueblos italianos.
Turismo con impacto real en las comunidades y los pueblos
En regiones como Apulia, famosa por sus olivos milenarios, algunas comunidades rurales comenzaron a ofrecer experiencias vinculadas al cuidado y la preservación de estos árboles históricos. Los visitantes pueden recorrer campos tradicionales, participar de cosechas, conocer los procesos de elaboración de aceite artesanal y compartir actividades con familias locales.
La propuesta resulta especialmente atractiva para quienes buscan alejarse del turismo convencional y vivir experiencias más auténticas. En muchos casos, los viajeros regresan cada año para seguir la evolución de “su” olivo, generando un vínculo emocional con el lugar.
Además del atractivo turístico, la iniciativa aporta beneficios concretos para las comunidades. La recuperación de olivares permitió crear empleo, fortalecer actividades productivas y contribuir al sostenimiento de servicios esenciales en localidades afectadas por el éxodo rural.
Especialistas en turismo sostenible destacan que este tipo de experiencias reflejan una tendencia cada vez más fuerte a nivel global: viajeros que buscan involucrarse activamente en la conservación de los destinos que visitan.
Así, adoptar un olivo centenario dejó de ser una simple curiosidad para convertirse en una manera de participar en la preservación de tradiciones, paisajes y comunidades que luchan por mantenerse vivas frente al paso del tiempo.