La original forma que encontró un pueblo para salvarse: pagan a los turistas que adopten olivos históricos

apulia Apulia, en Italia, tomó la iniciativa a partir de la experiencia española. Foto: gentileza

Turismo con impacto real en las comunidades y los pueblos

En regiones como Apulia, famosa por sus olivos milenarios, algunas comunidades rurales comenzaron a ofrecer experiencias vinculadas al cuidado y la preservación de estos árboles históricos. Los visitantes pueden recorrer campos tradicionales, participar de cosechas, conocer los procesos de elaboración de aceite artesanal y compartir actividades con familias locales.

La propuesta resulta especialmente atractiva para quienes buscan alejarse del turismo convencional y vivir experiencias más auténticas. En muchos casos, los viajeros regresan cada año para seguir la evolución de “su” olivo, generando un vínculo emocional con el lugar.

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Además del atractivo turístico, la iniciativa aporta beneficios concretos para las comunidades. La recuperación de olivares permitió crear empleo, fortalecer actividades productivas y contribuir al sostenimiento de servicios esenciales en localidades afectadas por el éxodo rural.

Especialistas en turismo sostenible destacan que este tipo de experiencias reflejan una tendencia cada vez más fuerte a nivel global: viajeros que buscan involucrarse activamente en la conservación de los destinos que visitan.

Así, adoptar un olivo centenario dejó de ser una simple curiosidad para convertirse en una manera de participar en la preservación de tradiciones, paisajes y comunidades que luchan por mantenerse vivas frente al paso del tiempo.