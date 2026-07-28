El insólito pueblo patagónico sin calles ni autos donde sus 500 habitantes caminan sobre pasarelas de madera

Al llegar, la primera regla es clara: todos los vehículos deben quedar estacionados en la parte alta de la localidad. A partir de ese punto, cualquier desplazamiento (desde hacer las compras hasta una mudanza) se realiza exclusivamente a pie. El pueblo fue declarado Zona Típica de Chile por su curioso trazado urbano, en el que las viviendas no tienen nombres de calles tradicionales, sino que se identifican por números que los vecinos conocen a la perfección.

Un pueblo y sus 8 kilómetros de pasarelas en el corazón de la Patagonia chilena

El gran sello distintivo de este pueblo es su extensa red de más de ocho kilómetros de pasarelas, puentes y escaleras que serpentean entre la montaña, el bosque y el océano Pacífico. Estas estructuras están construidas principalmente con ciprés de las Guaitecas, una madera nativa altamente resistente a la humedad de la zona. Para los viajeros argentinos, una vía habitual de acceso es trasladarse hasta El Calafate (Santa Cruz), cruzar a Chile por los pasos habilitados y recorrer un tramo de la Carretera Austral, o bien volar hasta Balmaceda y continuar por ruta.