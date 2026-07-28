El insólito pueblo patagónico sin calles ni autos donde sus 500 habitantes caminan sobre pasarelas de madera

En un rincón remoto de la Patagonia chilena, muy cerca de la frontera con la provincia de Santa Cruz, existe un destino donde el ruido del tránsito no existe. Se trata de Caleta Tortel, una singular pueblo ubicado en la Región de Aysén, sobre la mítica Carretera Austral, donde no hay calles, avenidas ni semáforos. Allí, la vida cotidiana de sus poco más de 500 habitantes transcurre íntegramente sobre una red de pasarelas de madera.
Al llegar, la primera regla es clara: todos los vehículos deben quedar estacionados en la parte alta de la localidad. A partir de ese punto, cualquier desplazamiento (desde hacer las compras hasta una mudanza) se realiza exclusivamente a pie. El pueblo fue declarado Zona Típica de Chile por su curioso trazado urbano, en el que las viviendas no tienen nombres de calles tradicionales, sino que se identifican por números que los vecinos conocen a la perfección.
Un pueblo y sus 8 kilómetros de pasarelas en el corazón de la Patagonia chilena
El gran sello distintivo de este pueblo es su extensa red de más de ocho kilómetros de pasarelas, puentes y escaleras que serpentean entre la montaña, el bosque y el océano Pacífico. Estas estructuras están construidas principalmente con ciprés de las Guaitecas, una madera nativa altamente resistente a la humedad de la zona. Para los viajeros argentinos, una vía habitual de acceso es trasladarse hasta El Calafate (Santa Cruz), cruzar a Chile por los pasos habilitados y recorrer un tramo de la Carretera Austral, o bien volar hasta Balmaceda y continuar por ruta.
Ubicada a unos 125 kilómetros de la ciudad de Cochrane, Caleta Tortel es además la puerta de acceso a un entorno natural deslumbrante. El pueblo se encuentra enclavado entre los Campos de Hielo Norte y Sur, una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta. Desde su muelle parten embarcaciones hacia los glaciares Jorge Montt y Steffen, con paisajes dominados por témpanos e intensas paredes de hielo azul.
Asimismo, entre las excursiones más populares destaca la navegación hacia la Isla de los Muertos, situada en la desembocadura del río Baker. Declarada Monumento Histórico Nacional de Chile, en este islote descansan los restos de decenas de trabajadores chilotes fallecidos a comienzos del siglo XX durante la explotación del ciprés. Con sus cruces de madera rodeadas por el silencio de los fiordos, este sitio guarda uno de los episodios más enigmáticos de la colonización austral, completando una experiencia turística sin igual en el sur del continente.
En pocas palabras
- Caleta Tortel: pueblo patagónico chileno sin calles ni autos, con 500 habitantes que caminan sobre pasarelas de madera.
- Infraestructura única: más de 8 km de pasarelas de ciprés conectan viviendas y servicios en un entorno natural de fiordos y glaciares.
- Entorno y excursiones: acceso a Campos de Hielo Norte y Sur, navegación a glaciares y visita a la Isla de los Muertos.