La historia del increíble pueblo argentino que lucha por estar entre los mejores del mundo

Un pueblo y dos años de trabajo para llegar a la instancia decisiva

La candidatura fue impulsada en conjunto con la Secretaría de Turismo de la Nación y el Ministerio de Turismo de Chubut. Según explicó Perversi, el proceso demandó más de dos años de trabajo técnico y presentación de documentación para demostrar las condiciones del destino.

“Es una meta que nos pusimos desde el primer día de gobierno”, aseguró el jefe comunal. En 2025 la localidad estuvo cerca de ser seleccionada, pero recién este año logró avanzar a la etapa final.

puerto 3

Puerto Pirámides comparte la competencia con Cachi (Salta), El Trapiche (San Luis), Mar de las Pampas (Buenos Aires), Tafí del Valle (Tucumán), Villa General Belgrano (Córdoba), Villa Sanagasta (La Rioja) y Zenón Pereyra (Santa Fe).

Mientras espera el resultado de la votación internacional, el pueblo disfrutó de uno de los momentos más importantes del año: el inicio oficial de la temporada de avistaje de ballena franca austral. El acto de apertura fue el 9 de junio e incluyó una navegación especial, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.