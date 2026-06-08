Intensa búsqueda de un oso "extremadamente inteligente" que casi mata a 4 personas: "Sabe abrir puertas"

netflix-oso-intoxicado-pelicula Un oso de gran tamaño y "extremadamente inteligente" atemoriza a todo el pueblo de Fukushima. Imagen ilustrativa.

La agresión se interrumpió cuando un automovilista logró ahuyentarlo tras atropellarlo con su vehículo. Sin embargo, el animal escapó hacia una oficina cercana, donde volvió a atacar a otra persona antes de continuar su recorrido.

El oso que atemoriza a un pueblo y un comportamiento que sorprende

Más tarde, el oso hirió a otras dos personas y terminó ingresando en una fábrica de electrónica. Allí protagonizó una escena que llamó la atención de los expertos: fue visto utilizando sus patas para abrir un grifo y beber agua.

Personal especializado, equipado con pistolas tranquilizantes, intervino en el lugar y colocó cuatro trampas en los accesos. No obstante, el animal consiguió evitarlas todas al abrir una ventana cerrada y escapar. Medios locales difundieron imágenes de arañazos alrededor de la cerradura.

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Bear on the run in Fukushima, Japan after attacking four people



A wild black bear turned Fukushima City into its personal playground on June 2, 2026 and it's still winning.



The bear first appeared in a residential area,… pic.twitter.com/Zg8dxpzZVm — TheÐogeGlory (@GloryDoge) June 6, 2026

Durante una conferencia de prensa, el alcalde de Fukushima, Yuki Baba, reveló además que el oso había sido alcanzado por un dardo tranquilizante, aunque la anestesia no produjo efecto. “Se vio a este oso abriendo un grifo para beber agua y parecía capaz de abrir una ventana cerrada por sí solo. Creo que es un oso extremadamente inteligente”, afirmó.

Ante la situación, las escuelas reforzaron medidas preventivas, incluyendo el cierre con llave de puertas y ventanas en las plantas bajas. El caso se produce en un contexto preocupante para Japón: hasta marzo de este año se registraron 13 muertes y 238 ataques graves de osos, la cifra más alta de la que se tenga registro en el país.