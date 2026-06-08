La leyenda del pueblo más chiquito del mundo: 100 metros, 30 habitantes y un extraño relato sobre gigantes

El pueblo chiquito y una historia que mezcla realidad y leyenda

Los registros históricos mencionan a Hum por primera vez en documentos del siglo XII bajo el nombre de “Cholm”. Sin embargo, una antigua leyenda local le da un origen mucho más fantástico: cuenta que unos gigantes construían ciudades en el valle del río Mirna y, al terminar su obra, utilizaron las piedras sobrantes para levantar una pequeña ciudad sobre una colina.

Más allá del mito, gran parte de la fisonomía actual del pueblo se remonta al siglo XI. Con el paso de los siglos se sumaron nuevas construcciones, entre ellas una torre de vigilancia, una campana y el Ayuntamiento, edificados durante el siglo XVI.

Quienes atraviesan las puertas de entrada de Hum encuentran inscripciones glagolíticas grabadas sobre revestimientos de cobre. También pueden recorrer la iglesia barroca de la Asunción de la Virgen María, la iglesia románica de San Jerónimo y una torre campanario independiente de 22 metros de altura, construida en 1552.

hum calle

La localidad también es conocida por el biska, un brandy de frutas elaborado con muérdago cuya receta, según la tradición, tendría unos 2.000 años de antigüedad y habría sido heredada de los druidas celtas.

Otra de sus particularidades es la tradicional “Elección del Prefecto”, un ritual que se celebra cada año desde el siglo XVI.

Durante el Día de Hum, los hombres del pueblo votan utilizando un palo de madera llamado raboš para elegir a la autoridad encargada de resolver disputas y aplicar sanciones dentro de la comunidad.