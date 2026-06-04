El pueblo a 3 horas de Mendoza que fue elegido entre los más lindos de Argentina, en busca de un premio único

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La distinción tiene además un significado especial para San Luis, que ya obtuvo este reconocimiento en 2023 con La Carolina, otra localidad puntana que logró ser distinguida por el organismo internacional.

Un modelo de turismo que busca preservar la identidad local de la manos de los pueblos

El programa Best Tourism Villages fue creado en 2021 por la entonces Organización Mundial del Turismo (OMT), hoy ONU Turismo, con el objetivo de identificar y promover pueblos rurales que usan al turismo como herramienta de desarrollo económico, conservación cultural y fortalecimiento de las comunidades.

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Según sus criterios, los pueblos postulantes deben demostrar capacidad para preservar tradiciones, paisajes, biodiversidad, gastronomía y conocimientos locales, al mismo tiempo que impulsan iniciativas innovadoras y sostenibles, según información de la agencia ANSL.

En ese contexto, El Trapiche logró destacarse por la conservación de su identidad cultural, la autenticidad de sus propuestas turísticas, el valor de su patrimonio natural y el trabajo articulado entre el sector público, el privado y la comunidad local.

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Dónde queda El Trapiche, uno de los 8 pueblos seleccionados para competir en la ONU Turismo

Ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de San Luis (y a unas 3 horas de la ciudad de Mendoza), el pueblo se caracteriza por sus ríos de aguas cristalinas, sus balnearios naturales y los paisajes serranos que atraen visitantes durante todo el año. A eso se suman una fuerte tradición cultural, festividades populares, expresiones artísticas y una gastronomía regional que forma parte de la identidad puntana. Se accede en auto o transporte público tomando la Ruta Provincial Nº 9.