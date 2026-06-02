En medio del desafío que representa la despoblación de las zonas rurales, un pequeño pueblo de España decidió apostar por una medida tan llamativa como concreta: ofrecer casa gratis y un puesto de trabajo estable a quienes estén dispuestos a comenzar una nueva vida allí, apuntando a las familias con hijos.
Un pueblo de 40 personas busca familias que quieran cambiar su vida: casa gratis, trabajo estable y relax
Las autoridades del bonito pueblo buscan atraer nuevos habitantes. La propuesta incluye vivienda sin costo, empleo fijo y beneficios para familias con hijos en edad escolar
La propuesta llega desde Arenillas, una localidad de la provincia de Soria que cuenta con apenas unos 40 habitantes y busca sumar nuevos vecinos para fortalecer su comunidad. Rodeado de montañas y alejado del ritmo de las grandes ciudades, el pueblo intenta atraer especialmente a familias con niños en edad escolar.
La iniciativa es impulsada por el ayuntamiento local junto con la Asociación Cultural de Arenillas. Como parte del programa, se refaccionaron viviendas y se puso a disposición una casa municipal completamente equipada, sin costo de alquiler para los futuros residentes.
Una oportunidad con ritmo de pueblo para quienes buscan un verdadero cambio de vida
El plan no se limita únicamente a la vivienda. La familia seleccionada también accederá a un empleo estable como albañil, con tareas vinculadas al mantenimiento de edificios del pueblo. Además, existe la posibilidad de gestionar el bar social de la localidad, uno de los principales espacios de encuentro para los habitantes.
Entre los beneficios adicionales, el programa contempla transporte escolar gratuito para los niños que asistan a establecimientos educativos cercanos y acceso a conexión a internet, un recurso considerado clave para facilitar la vida cotidiana y las oportunidades laborales.
Según se informó, el objetivo es atraer residentes con vocación de permanencia y contribuir a mantener activa la vida comunitaria. La convocatoria despertó un fuerte interés desde que se dio a conocer, con cientos de consultas y postulaciones provenientes de distintos puntos de España y también de países latinoamericanos.
Quienes deseen participar deben comunicarse con el Ayuntamiento de Arenillas a través de su sitio web o correo electrónico y presentar una solicitud explicando la composición de su familia y los motivos para sumarse al proyecto. Las autoridades evaluarán cada caso priorizando el compromiso de radicación y la presencia de hijos en edad escolar.