Un pueblo de 40 personas busca familias que quieran cambiar su vida: casa gratis, trabajo estable y relax

arenillas ok ok Una postal de Arenillas, el pueblo español que es noticia por su búsqueda de nuevos habitantes. Foto: Ayuntamiento Arenillas

Una oportunidad con ritmo de pueblo para quienes buscan un verdadero cambio de vida

El plan no se limita únicamente a la vivienda. La familia seleccionada también accederá a un empleo estable como albañil, con tareas vinculadas al mantenimiento de edificios del pueblo. Además, existe la posibilidad de gestionar el bar social de la localidad, uno de los principales espacios de encuentro para los habitantes.

ayuntamiento soria

Entre los beneficios adicionales, el programa contempla transporte escolar gratuito para los niños que asistan a establecimientos educativos cercanos y acceso a conexión a internet, un recurso considerado clave para facilitar la vida cotidiana y las oportunidades laborales.

arenillas pueblo

Según se informó, el objetivo es atraer residentes con vocación de permanencia y contribuir a mantener activa la vida comunitaria. La convocatoria despertó un fuerte interés desde que se dio a conocer, con cientos de consultas y postulaciones provenientes de distintos puntos de España y también de países latinoamericanos.

Quienes deseen participar deben comunicarse con el Ayuntamiento de Arenillas a través de su sitio web o correo electrónico y presentar una solicitud explicando la composición de su familia y los motivos para sumarse al proyecto. Las autoridades evaluarán cada caso priorizando el compromiso de radicación y la presencia de hijos en edad escolar.