Llega el frío y avanza el monóxido de carbono: los consejos claves para evitar la intoxicación en casa

monoxido de carbono, error, intoxicacion.jpg Controlar calefactores ante la llegada del frío, fundamental. Que lo haga un gasista matriculado. Imagen ilustrativa.

Uno de los signos más habituales suele ser el dolor de cabeza persistente, especialmente cuando aparece al permanecer varias horas dentro de un ambiente cerrado o mejora al salir al aire libre, aunque también pueden presentarse mareos, cansancio excesivo, náuseas, somnolencia o sensación de debilidad general.

“Muchas veces los síntomas iniciales se confunden con cansancio, estrés, intoxicación alimentaria o malestar general típico del invierno. Por eso es importante observar si varias personas del hogar comienzan a sentirse mal al mismo tiempo o si las molestias aparecen principalmente dentro de determinados ambientes”, explicó la Dra. Lorena Alanis, médica clínica de Boreal Salud (Matrícula 8.246).

En cuadros más avanzados, pueden aparecer:

Vómitos

Dificultad para respirar

Visión borrosa

Dolor en el pecho

Desorientación

Pérdida del conocimiento

Por lo cual, los expertos remarcan que niños, adultos mayores, personas gestantes y pacientes con enfermedades respiratorias o cardiovasculares suelen ser más vulnerables.

_hornalla, cocina, gas, azul Calefaccionarse con las hornallas de la cocina NO está recomendado. Imagen ilustrativa.

Monóxido de carbono: otros datos importantes a tener en cuenta

Además, hay que tener en cuenta que el monóxido de carbono puede acumularse mientras las personas duermen, sobre todo cuando se utilizan estufas sin salida al exterior o braseros en ambientes poco ventilados, por eso, muchas intoxicaciones ocurren durante la noche o la madrugada.

Ante cualquier sospecha, las principales recomendaciones son:

Ventilar inmediatamente el lugar

Apagar los artefactos a combustión

Acudir a una guardia médica

Además, a la vez que los especialistas aconsejan realizar controles periódicos de estufas y calefones con gasistas matriculados y mantener siempre una ventilación mínima dentro de la vivienda.

Otro buen punto a tener en cuenta es que la llama debe ser azul, siempre.

monóxido de carbono pantalla de gas.jpg Las pantallas también deben ser revisadas periódicamente por un gasista matriculado. Imagen ilustrativa.

“En la mayoría de los casos, la prevención hace la diferencia. Revisar las instalaciones, no bloquear las ventilaciones y prestar atención a síntomas que aparecen de forma repentina son medidas simples que ayudan a evitar situaciones graves”, señalaron los expertos.

Con temperaturas cada vez más bajas y hogares más cerrados, los especialistas insisten en que la información y los controles preventivos siguen siendo las herramientas más importantes para atravesar el invierno de manera segura.