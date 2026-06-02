Si no te gusta usar cinturón en el pantalón, te dejo una alternativa para coser con un DIY

El cinturón de pantalón como tal nació en la antigüedad, aunque tenía una forma muy distinta a la que conocemos hoy. Los cinturones eran una especie de faja o correa de cuero que servía para sujetar la ropa y representaba un símbolo de estatus o rango militar.

En 1920 el cinturón pasó a ser una prenda de ropa o accesorio para pantalón. Se eliminaron los tirantes y se añadieron presillas que facilitaban el ajuste del cinto y el pantalón.

Cómo coser un cinto de pantalón sin hebilla: con un DIY

Esta pieza de ropa que reemplaza al cinto de pantalón tradicional está compuesta de dos partes. Básicamente, son dos elásticos con abrojos que se pasan por los ojales de la cintura y se ajustan pegando el velcro.

Para coserlos, se puede recurrir a un DIY muy simple. Para este truco de ropa solo vas a necesitar un elástico estampado bonito, del ancho del pasasintos, abrojo, cinta albies, hilo, aguja y tijeras. Para que puedas entender en qué consiste, te dejo un video abajo y el paso a paso del DIY.

Para comenzar con este DIY que busca reemplazar el cinto de tu pantalón, primero vas a tener que cortar dos piezas de elástico de unos 15 centímetros. Cose alrededor de cada pieza una cinta albies para emprolijarlo. Cose el abrojo o velcro en ambas piezas, teniendo en cuenta que tienen que encontrarse y pegarse cuando des la vuelta por el pasacintos para ajustar el pantalón. Puedes coser varios de estos cintos sin hebilla, siguiendo el mismo DIY y eligiendo diferentes estampados o colores de elástico.

Otra opción de DIY: cómo hacer dos pinzas básicas a un pantalón

Si definitivamente no quieres usar más cinto en el pantalón y te conviene más hacerle unas pinzas, es bastante sencillo. Lo más rápido es hacer dos pinzas en la parte trasera de la cintura de la prenda de ropa.

ajustar cintura de pantalón

Para esto, habrá que voltear el pantalón y tomar los centímetros que deseas ajustar. Realiza una costura en diagonal para que el pantalón no pierda la forma y, si te es más cómodo, se puede cortar el trozo de tela interior que queda tras realizar el DIY.