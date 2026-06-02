El país que desafía a España y que busca liderar el mercado del aceite de oliva del mundo: ya le pisa los talones con exportaciones récord

España es desafiado por un país que busca liderar el mercado del aceite de oliva: pierde protagonismo con su exportación estrella

Es la primera vez que Túnez ocupa el segundo puesto en las cifras de producción de aceite de oliva, con una cosecha estimada este año entre 280.000 y 300.000 toneladas, lo que supone un aumento del 400 % respecto a la cifra del año pasado, que fue de 70 000 toneladas. El aceite de oliva procedente de Túnez al mercado de España ha supuesto un golpe para el bolsillo de los productores españoles, que han registrado entre octubre de 2025 y abril de 2026 pérdidas de rentabilidad de más de 1.000 millones de euros.

La producción de España se ha estimado en 600 000 toneladas, lo que la sitúa de nuevo en primer lugar a pesar de su mala cosecha de aceitunas. Mientras que muchos productores europeos de aceitunas en Italia y España han sufrido una cosecha excepcionalmente mala debido al mal tiempo y a las plagas de mosca del olivo, Túnez ha tenido una temporada de aceitunas récord.

Aceite de oliva (2)

No es solo Túnez, otro país también entra en la competencia

Entre el 60 % y el 70 % del aceite de oliva de Túnez se exporta a la UE, concretamente a España e Italia. El aceite de oliva tunecino también se exporta a más de 60 mercados de todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Canadá, Francia, Rusia, China y algunos países árabes, bajo hasta 80 marcas diferentes

Así mismo, En los últimos años, Marruecos ha dado un impulso a su sector primario, con la producción y exportación de productos como el tomate, el pimiento, el aguacate o los frutos rojos. Y este año, también lo ha hecho con el aceite de oliva. En apenas un año, el país africano ha pasado de ocupar la décima posición entre los proveedores de aceite de oliva a situarse en el cuarto lugar. Aunque el volumen sigue testimonial en el balance global, ya es una demostración fuerte para el mercado de España.