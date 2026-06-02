Para muchos, rendir la tesis final es el momento más importante de la carrera universitaria. Recientemente, un emotivo video donde una joven defiende su tesis acompañada de su perro en la Universidad de San Luis. La escena conmovió a miles de usuarios en las redes.
Una estudiante defendió su tesis acompañada por su perro y el momento se volvió viral en redes
Una joven estudiante fue a rendir su tesis final en la Universidad Nacional de San Luis muy bien acompañada
Mientras exponía su trabajo final, la estudiante estuvo acompañada por su perro, que permaneció a su lado durante toda la presentación. Lejos de mostrarse inquieto, el animal se mantuvo tranquilo mientras ella atravesaba el desafío.
Una estudiante rindió su tesis acompañada de su perro
Gala compartió el video en TikTok y escribió: "Dimensionamos que defendí la tesis con mi perro al lado? agradecida por el delirio". En los comentarios, un usuario le preguntó por qué decidió llevar a su mascota ella escribió: "Porque se bancó toda la carrera conmigo y se porta como un sol".
El video logró emocionar a todos los usuarios, así que muchos le escribieron mensajes como: "Tenés un recuerdo para toda la vida. Ellos son los verdaderos incondicionales", "Amé tu compañera de tesis.... Felicitaciones!", "Estoy seguro que te acompaño más en el proceso que cualquier amigo".
La compañía de las mascotas en momentos tensos
El momento de rendir un examen, o una tesis como en esta oportunidad, suele asociarse a momentos de nervios, estrés y muchas expectativas. Contar con apoyo en estas situaciones puede marcar la diferencia, incluso cuando llega con una mascota.
La simple presencia de los perros transmite calma, seguridad y una sensación de compañía. Si tienes mascota, seguramente alguna vez te pasó estar atravesando un mal momento y que tu animal se acerque para acompañarte con un gesto de cariño, una mirada o simplemente permaneciendo a tu lado.
Aunque no puedan comprender el contenido de una exposición académica, sí son capaces de brindar un respaldo que muchas veces resulta invaluable. Eso fue precisamente lo que ocurrió con Gala, cuando decidió llevar a su perro a la defensa de su tesis.
Más allá de lo adecdótico, el video quedará como recuerdo para la joven. Para muchos, los perros son compañeros incondicionales que están presentes tanto en los momentos cotidianos como en los desafíos más importantes.