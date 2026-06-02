Una estudiante defendió su tesis acompañada por su perro y el momento se volvió viral en redes

El video logró emocionar a todos los usuarios, así que muchos le escribieron mensajes como: "Tenés un recuerdo para toda la vida. Ellos son los verdaderos incondicionales", "Amé tu compañera de tesis.... Felicitaciones!", "Estoy seguro que te acompaño más en el proceso que cualquier amigo".

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La compañía de las mascotas en momentos tensos

El momento de rendir un examen, o una tesis como en esta oportunidad, suele asociarse a momentos de nervios, estrés y muchas expectativas. Contar con apoyo en estas situaciones puede marcar la diferencia, incluso cuando llega con una mascota.

La simple presencia de los perros transmite calma, seguridad y una sensación de compañía. Si tienes mascota, seguramente alguna vez te pasó estar atravesando un mal momento y que tu animal se acerque para acompañarte con un gesto de cariño, una mirada o simplemente permaneciendo a tu lado.

Estudiante con su perro Gala acompañada de su perro rindiendo su tesis final. Imagen: TikTok @nogalag7.

Aunque no puedan comprender el contenido de una exposición académica, sí son capaces de brindar un respaldo que muchas veces resulta invaluable. Eso fue precisamente lo que ocurrió con Gala, cuando decidió llevar a su perro a la defensa de su tesis.

Más allá de lo adecdótico, el video quedará como recuerdo para la joven. Para muchos, los perros son compañeros incondicionales que están presentes tanto en los momentos cotidianos como en los desafíos más importantes.