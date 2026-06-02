A la hora de enfrentar los primeros fríos del otoño, muchas son las personas que utilizan el aire acondicionado, aunque lo hacen con un error: sucede que no usar la medida exacta puede provocar un gasto innecesario, que posteriormente se verá reflejado en el gasto de la luz.
Ni 24º, ni 30º: a qué temperatura poner el aire acondicionado en otoño para evitar grandes gastos
La temperatura del aire acondicionado puede influir directamente en tu factura de electricidad. ¿A qué temperatura conviene mantenerlo?
Para evitar este problema, el rango de temperatura exacto que debe utilizarse varía, y lo cierto es que no es ninguna de los números más utilizados, como lo son el 18, el 24, o el 30.
A qué temperatura poner el aire acondicionado en otoño
Para lograr un equilibrio perfecto entre un ambiente agradable y un consumo energético controlado, los especialistas en climatización y eficiencia energética coinciden en que la temperatura ideal del aire acondicionado durante las temporadas frías debe programarse entre los 20ºC y los 22ºC.
Superar esta barrera no solo reseca el aire de las habitaciones y genera un choque térmico perjudicial para la salud al salir al exterior, sino que también incrementa el consumo de manera exponencial.
Por el contrario, el hecho de mantener el equipo en este rango específico permite también que la factura en electricidad sea totalmente equilibrada.
En concreto, los especialistas calculan que, por cada grado que se eleva el termostato por encima de los 22ºC, el gasto en la factura eléctrica puede aumentar entre un 7% y un 10%. Por lo tanto, dejarlo en 24º o 25º de forma permanente representa un derroche innecesario.
Hábitos para optimizar el consumo
Además de seleccionar la temperatura correcta, existen hábitos sencillos que potencian el rendimiento del aire acondicionado sin necesidad de generar un gasto innecesario. Algunos de los más comunes son los que se muestran a continuación:
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Direccionar las rejillas hacia abajo: dado que el aire caliente tiende a subir de forma natural por una cuestión de densidad, orientar las aletas del split hacia el suelo garantiza una distribución uniforme del calor en todo el espacio.
Aprovechar el Modo ECO: si tu dispositivo cuenta con esta tecnología, actívala. Esta función autorregula los ciclos de potencia para mantener el confort térmico utilizando la mínima energía indispensable.
Aislamiento inteligente: asegurar el sellado de puertas y ventanas evita las filtraciones de aire frío. Asimismo, bajar las persianas o utilizar cortinas gruesas durante la noche ayuda a retener el calor acumulado en el día.
Limpieza de filtros: un filtro obstruido por el polvo acumulado reduce el flujo de aire, lo que fuerza al motor a demandar más electricidad para cumplir su función. Limpiarlos una vez al mes es vital.