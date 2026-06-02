Ni 24º, ni 30º: a qué temperatura poner el aire acondicionado en otoño para evitar grandes gastos

A qué temperatura poner el aire acondicionado en otoño

Para lograr un equilibrio perfecto entre un ambiente agradable y un consumo energético controlado, los especialistas en climatización y eficiencia energética coinciden en que la temperatura ideal del aire acondicionado durante las temporadas frías debe programarse entre los 20ºC y los 22ºC.

Superar esta barrera no solo reseca el aire de las habitaciones y genera un choque térmico perjudicial para la salud al salir al exterior, sino que también incrementa el consumo de manera exponencial.

Por el contrario, el hecho de mantener el equipo en este rango específico permite también que la factura en electricidad sea totalmente equilibrada.

aire acondicionado

En concreto, los especialistas calculan que, por cada grado que se eleva el termostato por encima de los 22ºC, el gasto en la factura eléctrica puede aumentar entre un 7% y un 10%. Por lo tanto, dejarlo en 24º o 25º de forma permanente representa un derroche innecesario.

Hábitos para optimizar el consumo

Además de seleccionar la temperatura correcta, existen hábitos sencillos que potencian el rendimiento del aire acondicionado sin necesidad de generar un gasto innecesario. Algunos de los más comunes son los que se muestran a continuación: