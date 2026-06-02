China realiza experimentos humanos en el espacio: qué es lo que busca

Efectos de la microgravedad

El espacio exterior carece de la atracción terrestre habitual. Esta falta de gravedad altera la comunicación entre las células, la distribución de los tejidos y la orientación celular. Los encargados del proyecto automatizaron los sistemas para renovar el cultivo líquido de forma diaria. De este modo, los científicos evitan la manipulación constante por parte de la tripulación.

experimento embrion Las muestras viajaron al espacio en la nave china Tianzhou-10.

La investigación ocurre en paralelo dentro de laboratorios terrestres. Esta metodología facilita una comparación directa entre ambos entornos. Los expertos analizan los cambios morfológicos sufridos por las muestras en órbita frente a las muestras de control que permanecieron en la Tierra. El ensayo busca recolectar información sobre los riesgos de la permanencia humana prolongada en el cosmos.

La tecnología de China

Los especialistas emplearon dos métodos de conservación distintos. Un grupo de muestras se posicionó sobre células de origen uterino. El segundo conjunto ocupó dispositivos microfluídicos modernos que regulan fluidos en volúmenes diminutos. Ambas opciones facilitan el registro detallado sobre las alteraciones físicas de las células.

El plan de trabajo establece una duración de cinco días en el espacio. Luego, los sistemas congelarán las muestras para garantizar un regreso seguro. El análisis posterior determinará las diferencias estructurales definitivas. La misión incluyó también otros estudios biológicos con muestras animales de roedores y peces para complementar los datos obtenidos.