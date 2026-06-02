China realiza experimentos humanos en el espacio: qué es lo que busca

La estación espacial de China funciona como el escenario de un experimento biológico singular. Diferentes laboratorios del país asiático enviaron réplicas de estructuras celulares a la órbita terrestre. El propósito principal radica en analizar la evolución de tejidos fuera de la atmósfera.
Dichas estructuras no constituyen seres en gestación. La Academia de Ciencias de China aclaró que las muestras corresponden a modelos artificiales creados mediante células madre. Las plataformas simulan las primeras fases del desarrollo biológico.
El material llegó a la órbita mediante la nave de carga Tianzhou-10 para su colocación en módulos especiales de investigación.
Efectos de la microgravedad
El espacio exterior carece de la atracción terrestre habitual. Esta falta de gravedad altera la comunicación entre las células, la distribución de los tejidos y la orientación celular. Los encargados del proyecto automatizaron los sistemas para renovar el cultivo líquido de forma diaria. De este modo, los científicos evitan la manipulación constante por parte de la tripulación.
La investigación ocurre en paralelo dentro de laboratorios terrestres. Esta metodología facilita una comparación directa entre ambos entornos. Los expertos analizan los cambios morfológicos sufridos por las muestras en órbita frente a las muestras de control que permanecieron en la Tierra. El ensayo busca recolectar información sobre los riesgos de la permanencia humana prolongada en el cosmos.
La tecnología de China
Los especialistas emplearon dos métodos de conservación distintos. Un grupo de muestras se posicionó sobre células de origen uterino. El segundo conjunto ocupó dispositivos microfluídicos modernos que regulan fluidos en volúmenes diminutos. Ambas opciones facilitan el registro detallado sobre las alteraciones físicas de las células.
El plan de trabajo establece una duración de cinco días en el espacio. Luego, los sistemas congelarán las muestras para garantizar un regreso seguro. El análisis posterior determinará las diferencias estructurales definitivas. La misión incluyó también otros estudios biológicos con muestras animales de roedores y peces para complementar los datos obtenidos.