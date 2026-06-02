Prelanzamiento: Grupo Lorenzo presentó la marca ARCFOX a la prensa de Mendoza

En Argentina, el desembarco de ARCFOX acompaña además el crecimiento sostenido de BAIC en el mercado local. BAIC cerró 2025 como la automotriz de origen chino con mayor volumen de ventas en el país, y el objetivo del grupo importador es continuar ampliando su propuesta hacia un segmento superior, incorporando productos donde el diseño, la autonomía y la tecnología eléctrica ocupan un rol central.

Con una propuesta centrada en el diseño, la tecnología y la experiencia de lujo, ARCFOX representa una nueva generación de vehículos eléctricos pensados para quienes buscan una movilidad más inteligente, sofisticada y sustentable.

Uno de los grandes diferenciales de ARCFOX es su identidad de diseño, desarrollada junto a Walter de Silva, uno de los diseñadores automotrices más influyentes del mundo y responsable de algunos de los modelos más icónicos de marcas como Audi, Lamborghini, Alfa Romeo, Volkswagen y SEAT. Su participación aporta una mirada de diseño internacional vinculada al lujo, la sofisticación y la pureza estética, elementos que atraviesan toda la identidad visual y conceptual de ARCFOX.

Juan Manuel Sales, gerente de Arcfox Lorenzo manifestó durante el encuentro con la prensa: “Estamos haciendo el prelanzamiento de estos vehículos 100% eléctricos, de alta gama, con diseño futurista pero que están al alcance del mercado argentino. Son 4 versiones, con autonomía de entre 350 a 750 kilómetros”.

3 (1) ARCFOX es tecnología y diseño y fue creada en 2017, la marca se enfoca en vehículos eléctricos de alta gama con innovación, conectividad y eficiencia energética.

La marca desembarca en Cuyo con una gama de cuatro vehículos 100% eléctricos que combinan autonomía extendida, conectividad inteligente, performance y diseño contemporáneo:

ARCFOX T1 : un SUV urbano de espíritu moderno, pensado para una movilidad ágil, tecnológica y versátil.

: un SUV urbano de espíritu moderno, pensado para una movilidad ágil, tecnológica y versátil. ARCFOX S5 : un sedán sportback orientado al confort, el diseño aerodinámico y la experiencia tecnológica.

: un sedán sportback orientado al confort, el diseño aerodinámico y la experiencia tecnológica. ARCFOX T5 : un SUV eléctrico de alta autonomía, con soluciones avanzadas de asistencia a la conducción y carga rápida.

: un SUV eléctrico de alta autonomía, con soluciones avanzadas de asistencia a la conducción y carga rápida. ARCFOX Kaola S: una innovadora propuesta eléctrica con puertas corredizas y una experiencia interior diseñada para el confort y la vida urbana.

Grupo Lorenzo líder regional

La llegada de ARCFOX marca además un nuevo paso en la expansión de la movilidad eléctrica de lujo en Cuyo, acercando al mercado local vehículos que ya se destacan a nivel internacional por su tecnología, conectividad y diseño.

Con esta incorporación, Grupo Lorenzo continúa consolidando su liderazgo regional y su apuesta por las nuevas formas de movilidad, sumando a su ecosistema automotriz una marca global que representa el futuro de la industria.