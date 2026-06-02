Congresos y eventos deportivos reactivaron el turismo en Mendoza en temporada baja

La provincia de Mendoza registró una positiva y constante afluencia de turismo durante las últimas semanas, con lo que logró dinamizar la actividad económica en un período (mayo y junio) que históricamente se caracteriza por ser de baja temporada a nivel internacional.
Así lo destacó un informe del Gobierno en el que se subrayó la ocupación hotelera fue mayor al 60% que se había registrado durante el fin de semana largo que concluyó el lunes 25 de mayo con el feriado por la fiesta patria.
Para las autoridades la clave de este desempeño estuvo en una agresiva estrategia de promoción y en una agenda cargada de congresos, eventos deportivos y encuentros comerciales.
Eventos clave para el turismo y ocupación al límite
Según el Gobierno, la sinergia entre el sector público y privado permitió que la provincia se consolidara como sede del turismo de reuniones, científico y deportivo.
Entre los hitos recientes que movilizaron visitantes nacionales y extranjeros sobresalieron:
- Deporte de alto impacto: el Desafío Ruta 40 YPF revolucionó a San Rafael, logrando ocupación plena en sus hoteles de mayor categoría.
- Congresos masivos: se llevaron a cabo el Congreso de Agencias de Viajes (coorganizado por el Emetur y Faevyt), el XX Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica y el foro minero Argentina Rocks.
- Eje comercial internacional: La provincia recibió misiones diplomáticas y comerciales estratégicas, como la delegación de intendentes y empresarios del estado brasileño de Minas Gerais, y el "Seminario de Promoción Guangdong-Mendoza", que reunió a inversores de una de las regiones más potentes de China.
Esta continuidad de eventos, sumada a los recientes fines de semana largos de Argentina y Chile, empujó la ocupación en los hoteles de nivel superior del Gran Mendoza por encima del 60%.
Al respecto, Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo ( Emetur), se mostró optimista: "Estos resultados son muy alentadores porque reflejan el trabajo sostenido con el sector privado. Aún en temporada baja, la provincia logra atraer turistas gracias a una agenda diversa que combina deporte, cultura y turismo de reuniones".
Agenda de junio: ciberseguridad global, cultura y motocross
Lejos de detenerse, la dinámica turística se mantendrá firme durante las próximas semanas con propuestas de relieve internacional:
- Cumbre Global de Ciberseguridad (1 al 3 de junio): Mendoza es sede de la White Hat Conference 2026 en el Hotel Park Hyatt. Organizada junto a la Universidad de Boston y el laboratorio CLICLEX, es la primera vez que este hito de prevención del delito digital se realiza en Argentina.
- Industrias Culturales (3 al 6 de junio): se desarrollará el Primer Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas, que cerrará con un concierto de la Orquesta Filarmónica de Mendoza junto al Chango Spasiuk.
- Educación y Vino: el mes contará también con la masiva Expo Educativa Mendoza 2026 (con 64 institutos de educación superior) y el encuentro internacional Vinexpo Explorer Mendoza 2026.
- Acción en el Sur (6 y 7 de junio): el deporte se traslada a General Alvear con la 3ª fecha del Campeonato Argentino de Motocross (MX Argentina).