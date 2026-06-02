Congresos y eventos deportivos reactivaron el turismo en Mendoza en temporada baja

congreso de turismo en mendoza El turismo de reuniones tiene un gran auge en Mendoza. Foto: Gobierno de Mendoza

Eventos clave para el turismo y ocupación al límite

Según el Gobierno, la sinergia entre el sector público y privado permitió que la provincia se consolidara como sede del turismo de reuniones, científico y deportivo.

Entre los hitos recientes que movilizaron visitantes nacionales y extranjeros sobresalieron:

Deporte de alto impacto: el Desafío Ruta 40 YPF revolucionó a San Rafael, logrando ocupación plena en sus hoteles de mayor categoría.

el Desafío Ruta 40 YPF revolucionó a San Rafael, logrando en sus hoteles de mayor categoría. Congresos masivos: se llevaron a cabo el Congreso de Agencias de Viajes (coorganizado por el Emetur y Faevyt), el XX Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica y el foro minero Argentina Rocks.

se llevaron a cabo el Congreso de Agencias de Viajes (coorganizado por el Emetur y Faevyt), el XX Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica y el foro minero Argentina Rocks. Eje comercial internacional: La provincia recibió misiones diplomáticas y comerciales estratégicas, como la delegación de intendentes y empresarios del estado brasileño de Minas Gerais, y el "Seminario de Promoción Guangdong-Mendoza", que reunió a inversores de una de las regiones más potentes de China.

Esta continuidad de eventos, sumada a los recientes fines de semana largos de Argentina y Chile, empujó la ocupación en los hoteles de nivel superior del Gran Mendoza por encima del 60%.

Al respecto, Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo ( Emetur), se mostró optimista: "Estos resultados son muy alentadores porque reflejan el trabajo sostenido con el sector privado. Aún en temporada baja, la provincia logra atraer turistas gracias a una agenda diversa que combina deporte, cultura y turismo de reuniones".

aeropuerto de mendoza Por el aeropuerto de Mendoza pasa una buena cantidad de turistas. Foto: Gobierno de Mendoza

Agenda de junio: ciberseguridad global, cultura y motocross

Lejos de detenerse, la dinámica turística se mantendrá firme durante las próximas semanas con propuestas de relieve internacional:

Cumbre Global de Ciberseguridad (1 al 3 de junio): Mendoza es sede de la White Hat Conference 2026 en el Hotel Park Hyatt. Organizada junto a la Universidad de Boston y el laboratorio CLICLEX, es la primera vez que este hito de prevención del delito digital se realiza en Argentina.

Mendoza es sede de la White Hat Conference 2026 en el Hotel Park Hyatt. Organizada junto a la Universidad de Boston y el laboratorio CLICLEX, es la primera vez que este hito de prevención del delito digital se realiza en Argentina. Industrias Culturales (3 al 6 de junio): se desarrollará el Primer Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas, que cerrará con un concierto de la Orquesta Filarmónica de Mendoza junto al Chango Spasiuk .

se desarrollará el Primer Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas, que cerrará con un concierto de la Orquesta Filarmónica de Mendoza junto al . Educación y Vino: el mes contará también con la masiva Expo Educativa Mendoza 2026 (con 64 institutos de educación superior) y el encuentro internacional Vinexpo Explorer Mendoza 2026.

el mes contará también con la masiva Expo Educativa Mendoza 2026 (con 64 institutos de educación superior) y el encuentro internacional Vinexpo Explorer Mendoza 2026. Acción en el Sur (6 y 7 de junio): el deporte se traslada a General Alvear con la 3ª fecha del Campeonato Argentino de Motocross (MX Argentina).