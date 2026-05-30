Mendoza presentó a más de 2.000 agencias de viaje del país un nuevo circuito para turismo de montaña

Mendoza busca incrementar su oferta de productos turísticos. Ahora la novedad es Senderos de los Andes, una nueva propuesta pensada para atraer al turismo de montaña que se presentó esta semana durante el 51° Congreso Nacional de Agencias de Viajes que se desarrolló durante dos días en la provincia.
La presentación se da en medio de una caída del turismo emisivo y otro repunte del receptivo. Justamente el que quiere volver a captar la provincia a partir sendas campañas de promoción tras conocerse los nuevos datos del INDEC, y con productos más de nicho.
"Al tradicional enoturismo y a otros atractivos como la naturaleza y el turismo de bienestar, el cultural y gastronómico sumamos otro producto para quienes aman la soledad de la montaña y su belleza", dijo Gabriela Testa del Emetur durante el Congreso oganizado por la Federación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo.
Mendoza volvió a ser sede del encuentro después de 11 años. Y con una convocatoria importante que el sector hotelero recibió con beneplácito: según los organizadores superó los 2.500 asistentes de distintos puntos del país y con un Auditorio Ángel Bustelo a full.
Al respecto, Guillermo Salito, presidente de la Asociación Mendocina de Agencias de Viajes y Turismo, aseguró que "estamos haciendo historia. Para Mendoza es excelente, estamos orgullosos de haber logrado algo así".
Qué es el Sendero de los Andes, el producto para el turismo de montaña
El novedoso producto turístico que suma Mendoza -el Sendero de los Andes- consta de un circuito de 500 kilómetros. Comienza desde el Parque Aconcagua y se extiende hacia el Sur provincial, hasta el Paso Pehuenche.
Hecha la demarcación, ya se sabe qué lugares tocará y cuáles no por su valor arqueológico y que quedarán fuera del trayecto para los turistas que lo recorran. Lo cierto es que viene a complementar el atractivo tradicional que genera el cerro Aconcagua para el turismo recreativo luego de una temporada récord.
Según explicó la titular del Emetur, "venimos trabajándolo hace dos veranos con andinistas. Hemos hecho la demarcación con antropólogos y arqueólogos, además del impacto ambiental. Por eso estará listo para el verano 2027".
Este viernes 29, Sendero de los Andes fue presentado ante funcionarios turísticos de otras provincias. El nuevo producto de montaña fue parte de la agenda temática de la provincia durante la reunión del Consejo Federal de Turismo.
Otro golpe al turismo emisivo
En este contexto, el gobierno nacional decidió aplicar un aumento en la tasa aeroportuaria que encarecerá los pasajes de avión. Una decisión que impacta tanto en el mercado de cabotaje como en el turismo emisivo.
"La menor salida de argentinos al exterior tiene que ver con el menor poder adquisitivo y el encarecimiento de costos en un contexto mundial complejo. Al inicio de este gobierno, con un dólar planchado y accesible muchos se animaron a endeudarse en el viaje soñado que para la clase media es una vez cada cinco años", señaló Testa al respecto.
Ahora, desde el Emetur la mirada está puesta en aprovechar el mejor momento del turismo receptivo. Al decir de su responsable "la punta de la pirámide, el segmento de mayor poder de compra, el turismo de lujo, que sigue viajando y se aloja en hoteles de nivel que afortunadamente tenemos".
En tal sentido, durante el Congreso se mostró al destino Mendoza como sede renovada para el turismo de reuniones o corportativo, también el de bodas y el turismo "sencillo".