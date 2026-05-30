Mendoza presentó a más de 2.000 agencias de viaje del país un nuevo circuito para turismo de montaña

Mendoza volvió a ser sede del encuentro después de 11 años. Y con una convocatoria importante que el sector hotelero recibió con beneplácito: según los organizadores superó los 2.500 asistentes de distintos puntos del país y con un Auditorio Ángel Bustelo a full.

Al respecto, Guillermo Salito, presidente de la Asociación Mendocina de Agencias de Viajes y Turismo, aseguró que "estamos haciendo historia. Para Mendoza es excelente, estamos orgullosos de haber logrado algo así".

Sendero de Gran Recorrido de los Andes - montaña, cordillera - turismo de naturaleza Una de las demarcaciones del Sendero de los Andes que estará listo para recibir turistas desde el próximo verano. Foto: Gentileza Gobierno de Mendoza

Qué es el Sendero de los Andes, el producto para el turismo de montaña

El novedoso producto turístico que suma Mendoza -el Sendero de los Andes- consta de un circuito de 500 kilómetros. Comienza desde el Parque Aconcagua y se extiende hacia el Sur provincial, hasta el Paso Pehuenche.

Hecha la demarcación, ya se sabe qué lugares tocará y cuáles no por su valor arqueológico y que quedarán fuera del trayecto para los turistas que lo recorran. Lo cierto es que viene a complementar el atractivo tradicional que genera el cerro Aconcagua para el turismo recreativo luego de una temporada récord.

Según explicó la titular del Emetur, "venimos trabajándolo hace dos veranos con andinistas. Hemos hecho la demarcación con antropólogos y arqueólogos, además del impacto ambiental. Por eso estará listo para el verano 2027".

Este viernes 29, Sendero de los Andes fue presentado ante funcionarios turísticos de otras provincias. El nuevo producto de montaña fue parte de la agenda temática de la provincia durante la reunión del Consejo Federal de Turismo.

Sendero de Gran Recorrido de los Andes - montaña, cordillera - turismo de naturaleza El nuevo producto de montaña fue parte de la agenda temática de la provincia durante la reunión del Consejo Federal de Turismo. Foto: Gentileza Juan Martín Schiappa De Azevedo

Otro golpe al turismo emisivo

En este contexto, el gobierno nacional decidió aplicar un aumento en la tasa aeroportuaria que encarecerá los pasajes de avión. Una decisión que impacta tanto en el mercado de cabotaje como en el turismo emisivo.

"La menor salida de argentinos al exterior tiene que ver con el menor poder adquisitivo y el encarecimiento de costos en un contexto mundial complejo. Al inicio de este gobierno, con un dólar planchado y accesible muchos se animaron a endeudarse en el viaje soñado que para la clase media es una vez cada cinco años", señaló Testa al respecto.

Ahora, desde el Emetur la mirada está puesta en aprovechar el mejor momento del turismo receptivo. Al decir de su responsable "la punta de la pirámide, el segmento de mayor poder de compra, el turismo de lujo, que sigue viajando y se aloja en hoteles de nivel que afortunadamente tenemos".

En tal sentido, durante el Congreso se mostró al destino Mendoza como sede renovada para el turismo de reuniones o corportativo, también el de bodas y el turismo "sencillo".