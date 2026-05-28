Impacto en el precio de los pasajes de avión tras el fuerte aumento de la tasa aeroportuaria

aumento pasajes.jpg Los conceptos fijos del pasaje en Argentina duplican o triplican los valores vigentes en terminales de Santiago de Chile o San Pablo.

El impacto de la tasa aeroportuaria en vuelos al exterior

Por su parte, el cuadro tarifario aprobado para las rutas internacionales también registró modificaciones. Para los vuelos regionales, que abarcan distancias menores o iguales a los 1.000 kilómetros, el gravamen se elevó de U$S4,42 a U$S 5 por pasajero. Asimismo, las operaciones internacionales con distancias superiores a dicha franja se ajustaron de U$S8 a U$S9. En estos segmentos fuera del país, la variación porcentual total se estima menor al 5% debido a que el valor definitivo ya incluye otras percepciones.

La autoridad aeronáutica justificó la readecuación de los valores con el objeto de garantizar el financiamiento operativo y la infraestructura de supervisión en las terminales del país. Según el texto oficial, lo recaudado por la tasa aeroportuaria se derivará de forma íntegra a la ANAC. Por mandato normativo, el 50% de estos ingresos deberá asignarse de manera directa a la incorporación de sistemas tecnológicos que optimicen la fiscalización, el control de las operaciones y la capacitación del personal del organismo.

Los argumentos oficiales sobre la tasa aeroportuaria para los vuelos

Desde el sector gubernamental explicaron que el esquema de recaudación presentaba un desatraso técnico frente a las variables de costos corrientes y las exigencias de la seguridad operacional. Asimismo, la resolución contempla un esquema de fomento que mantendrá una bonificación del 50% por el lapso de 12 meses para aquellos servicios regionales que cubran rutas inéditas, definidas como aquellas que no hayan sido explotadas por ninguna línea aérea durante los últimos cinco años.

Aeropuerto de Mendoza - Aeropuerto Francisco Gabrielli (6).jpg Lo recaudado por la tasa aeroportuaria se derivará de forma íntegra a la ANAC. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

La decisión de aplicar este incremento se implementó a pesar de los planteos formales formulados por las líneas aéreas y las agencias de turismo. Entidades de representación sectorial, entre ellas la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), manifestaron su preocupación por el encarecimiento de los pasajes en un contexto de demanda doméstica contraída.

Los directivos de las firmas privadas señalaron que la competitividad del mercado de cabotaje podría verse afectada por la acumulación de cargas fijas sobre el usuario.

Quejas de las aerolíneas por la suba de la tasa aeroportuaria

Los informes de las cámaras comerciales advierten que un pasajero en el territorio nacional abona costos de conectividad elevados en comparación con los promedios de la región de Sudamérica. La estadística comparativa destaca que los conceptos fijos locales duplican o triplican los valores vigentes en terminales de Santiago de Chile o San Pablo.

Las empresas remarcaron que el ajuste del cuadro tarifario de la tasa aeroportuaria se suma a la reciente presión en los costos operativos derivados de las oscilaciones en el precio del combustible de aviación, limitando el margen para absorber las nuevas cargas operacionales sin trasladarlas al precio de venta al público.